https://ria.ru/20240625/moskva-1955233956.html

Объем инвестиций в экономику столицы растет благодаря поддержке бизнеса

Объем инвестиций в экономику столицы растет благодаря поддержке бизнеса - РИА Новости, 25.06.2024

Объем инвестиций в экономику столицы растет благодаря поддержке бизнеса

Инвестиции в столичную экономику за счет собственных средств бизнеса и кредитов в первом квартале текущего года составили более триллиона рублей - это свыше 18% РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:30

2024-06-25T09:30

2024-06-25T09:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инвестиции в столичную экономику за счет собственных средств бизнеса и кредитов в первом квартале текущего года составили более триллиона рублей - это свыше 18% общероссийского объема инвестиций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, в экономику Москвы вложено на 17,4% больше средств в сопоставимых ценах , чем за аналогичный период 2023 года."Объем частных вложений в экономику Москвы растет, в том числе, благодаря помощи, которую город оказывает бизнесу по поручению Сергея Собянина. Это займы и субсидии, присвоение специальных статусов предприятиям и другие меры поддержки", — привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы слова Ликсутова.Собственные средства бизнеса при этом составили более 60% от общего объема инвестиций, кредиты - свыше 17%, средства городского бюджета - более 14%."Принимая во внимание стратегическую задачу по развитию промышленности столицы, наибольшее количество инвестиций в основной капитал в январе — марте 2024 года было направлено в производство машин и оборудования. Объем вложений составил около 398 миллиардов рублей — более 37% от общего объема инвестиций в основной капитал Москвы", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Рост объема частных вложений в экономику столицы во многом обусловлен широким спектром мер поддержки, которые город предоставляет бизнесу. Среди них льготные займы и субсидии, присвоение специальных статусов инвестиционным проектам и статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Для реализации проектов ГЧП город реализует механизмы концессии и офсетных контрактов. По итогам 2023 года инвестиции в экономику столицы составили около 6,8 триллиона рублей.Москва шестой год подряд возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленный Агентством стратегических инициатив. С 2014 года в столице работает инвестиционный портал. Он объединяет более 40 уникальных цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать площадку для локализации производства или ведения бизнеса, оценить ее инвестиционную привлекательность, а также ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов