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Глава Mazda извинился за подтасовки при сертификационных испытаниях - РИА Новости, 25.06.2024
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09:11 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moro-1955231169.html
Глава Mazda извинился за подтасовки при сертификационных испытаниях
Глава Mazda извинился за подтасовки при сертификационных испытаниях - РИА Новости, 25.06.2024
Глава Mazda извинился за подтасовки при сертификационных испытаниях
Президент автоконцерна Mazda Масахиро Моро на общем собрании акционеров во вторник извинился за подтасовки во время проведения сертификационных испытаний... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:11
2024-06-25T09:11
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ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Президент автоконцерна Mazda Масахиро Моро на общем собрании акционеров во вторник извинился за подтасовки во время проведения сертификационных испытаний автомобилей, его слова передаёт телеканал NHK. "В процессе государственной проверки и подтверждения, необходимых для того, чтобы клиенты могли безопасно ездить на автомобиле, произошло то, что иначе как подтасовками не назвать. Приношу свои искренние извинения акционерам за беспокойство", - сказал Моро. Во время испытаний, необходимых для государственной сертификации, были подтасовки данных и использовались недобросовестные методы их проведения. Скандал с подтасовками привел к тому, что с 6 июня остановлено производство двух моделей Mazda для внутреннего рынка. Также ранее в июне, помимо Mazda Motor, и Toyota Motor, Yamaha Motor, Honda Motor и Suzuki Motor признались в выявлении случаев подтасовок таких испытаний. Данные от компаний были получены после того, как японские власти после скандала вокруг подтасовок в Daihatsu Industries потребовали от 85 производителей транспортных средств провести расследование и представить отчеты о наличии или отсутствии нарушений при подаче заявлений на получение типовых сертификаций.
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авто, mazda motor , toyota motor, honda motor, toyota corolla, в мире
Авто, Mazda Motor , Toyota Motor, Honda Motor, Toyota Corolla, В мире
Глава Mazda извинился за подтасовки при сертификационных испытаниях

Моро: во время сертификации использовались недобросовестные методы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Mazda
Логотип компании Mazda - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип компании Mazda. Архивное фото
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ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Президент автоконцерна Mazda Масахиро Моро на общем собрании акционеров во вторник извинился за подтасовки во время проведения сертификационных испытаний автомобилей, его слова передаёт телеканал NHK.
«
"В процессе государственной проверки и подтверждения, необходимых для того, чтобы клиенты могли безопасно ездить на автомобиле, произошло то, что иначе как подтасовками не назвать. Приношу свои искренние извинения акционерам за беспокойство", - сказал Моро.
Во время испытаний, необходимых для государственной сертификации, были подтасовки данных и использовались недобросовестные методы их проведения. Скандал с подтасовками привел к тому, что с 6 июня остановлено производство двух моделей Mazda для внутреннего рынка.
Также ранее в июне, помимо Mazda Motor, и Toyota Motor, Yamaha Motor, Honda Motor и Suzuki Motor признались в выявлении случаев подтасовок таких испытаний. Данные от компаний были получены после того, как японские власти после скандала вокруг подтасовок в Daihatsu Industries потребовали от 85 производителей транспортных средств провести расследование и представить отчеты о наличии или отсутствии нарушений при подаче заявлений на получение типовых сертификаций.
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