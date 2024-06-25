Молдавский депутат раскрыл, почему оппозиция не может противостоять власти
Депутат Фотеску: молдавская оппозиция разобщена и не может противостоять власти
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Молдавская оппозиция разобщена, поэтому не может противостоять действующей власти республики, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Спикер парламента Игорь Гросу 13 июня отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера.
"Оппозиция разобщена. Не хочу хвастать, но мы считаем, что мы - единственная оппозиционная сила в стране, которая всеми своими движениями и шагами показывает, что мы - оппоненты действующей власти. Остальная оппозиция заняла очень удобную промежуточную позицию - ни нашим, ни вашим. И на сегодняшний день мы не видим поддержки", - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Депутат отметил, что они обратились к другим парламентским оппозиционерам с призывом подписать инициативу об отставке спикера.
"Мы до сих пор не видим реакции оппозиции. Несмотря на их заявления, мы не видим поддержки оппозиции", - добавил Фотеску.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.