https://ria.ru/20240625/modi-1955261494.html

Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву

Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву - РИА Новости, 25.06.2024

Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву

Премьер Индии Нарендра Моди может посетить Москву в июле, подготовка визита продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:13

2024-06-25T11:13

2024-06-25T11:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди может посетить Москву в июле, подготовка визита продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, посетит Россию в июле. Подготовка еще продолжается", - сказал источник, не уточнив точную дату визита. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. По данным газеты, поездка, как ожидается, "подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке". Официального подтверждения информации о визите Моди в Россию пока не было. Моди последний раз приезжал в Россию в 2019 году, когда он посетил Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Также на его полях индийский премьер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, политика