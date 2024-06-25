https://ria.ru/20240625/modi-1955261494.html
Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву
Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву - РИА Новости, 25.06.2024
Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву
Премьер Индии Нарендра Моди может посетить Москву в июле, подготовка визита продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:13
2024-06-25T11:13
2024-06-25T11:18
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817336089_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_a8f446b66b107b17d022c5f33014f8ac.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди может посетить Москву в июле, подготовка визита продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, посетит Россию в июле. Подготовка еще продолжается", - сказал источник, не уточнив точную дату визита. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. По данным газеты, поездка, как ожидается, "подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке". Официального подтверждения информации о визите Моди в Россию пока не было. Моди последний раз приезжал в Россию в 2019 году, когда он посетил Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Также на его полях индийский премьер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955238438.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817336089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27ec1dd7fbd2d1b7dcacb83c2b8dd3ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, политика
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Политика
Источник назвал дату возможного визита премьера Индии в Москву
Премьер Индии Моди может посетить Москву в июле