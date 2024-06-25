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ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 25.06.2024 (обновлено: 05:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mo-1955212518.html
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2024
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:12
2024-06-25T05:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Поддерживаем нашу пехоту, наш расчет конкретно. Наступление противника отбиваем, наше наступление поддерживаем. Все штатно, задачи все выполняются, каждый день и ночью и утром и днем", - рассказал боец расчёта с позывным "Хакер" на видео, предоставленном министерством обороны. В министерстве также сообщили, что минометные расчеты, получив данные от операторов беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих штурмовые группы, поразили группу пехоты противника, сосредоточенную на поле боя в лесополосе. Группа противника планировала перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки. В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василёк" группы ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы. В результате боя противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством, сказано в сообщении МО РФ. "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды темповым огнем из четырех мин на дальность до пяти километров.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

ВС России огнем миномета "Василек" пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Поддерживаем нашу пехоту, наш расчет конкретно. Наступление противника отбиваем, наше наступление поддерживаем. Все штатно, задачи все выполняются, каждый день и ночью и утром и днем", - рассказал боец расчёта с позывным "Хакер" на видео, предоставленном министерством обороны.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В министерстве также сообщили, что минометные расчеты, получив данные от операторов беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих штурмовые группы, поразили группу пехоты противника, сосредоточенную на поле боя в лесополосе. Группа противника планировала перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки.
В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василёк" группы ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы. В результате боя противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством, сказано в сообщении МО РФ.
"Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды темповым огнем из четырех мин на дальность до пяти километров.
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