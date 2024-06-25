https://ria.ru/20240625/mo-1955212518.html
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2024
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:12
2024-06-25T05:12
2024-06-25T05:16
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Поддерживаем нашу пехоту, наш расчет конкретно. Наступление противника отбиваем, наше наступление поддерживаем. Все штатно, задачи все выполняются, каждый день и ночью и утром и днем", - рассказал боец расчёта с позывным "Хакер" на видео, предоставленном министерством обороны. В министерстве также сообщили, что минометные расчеты, получив данные от операторов беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих штурмовые группы, поразили группу пехоты противника, сосредоточенную на поле боя в лесополосе. Группа противника планировала перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки. В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василёк" группы ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы. В результате боя противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством, сказано в сообщении МО РФ. "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды темповым огнем из четырех мин на дальность до пяти километров.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
ВС России огнем миномета "Василек" пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Поддерживаем нашу пехоту, наш расчет конкретно. Наступление противника отбиваем, наше наступление поддерживаем. Все штатно, задачи все выполняются, каждый день и ночью и утром и днем", - рассказал боец расчёта с позывным "Хакер" на видео, предоставленном министерством обороны.
В министерстве также сообщили, что минометные расчеты, получив данные от операторов беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих штурмовые группы, поразили группу пехоты противника, сосредоточенную на поле боя в лесополосе. Группа противника планировала перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки.
В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василёк" группы ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы. В результате боя противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством, сказано в сообщении МО РФ.
"Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды темповым огнем из четырех мин на дальность до пяти километров.