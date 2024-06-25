https://ria.ru/20240625/mo-1955212518.html

ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2024

ВС России пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:12

2024-06-25T05:12

2024-06-25T05:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения "Южной" российской группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Поддерживаем нашу пехоту, наш расчет конкретно. Наступление противника отбиваем, наше наступление поддерживаем. Все штатно, задачи все выполняются, каждый день и ночью и утром и днем", - рассказал боец расчёта с позывным "Хакер" на видео, предоставленном министерством обороны. В министерстве также сообщили, что минометные расчеты, получив данные от операторов беспилотных летательных аппаратов, сопровождающих штурмовые группы, поразили группу пехоты противника, сосредоточенную на поле боя в лесополосе. Группа противника планировала перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки. В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василёк" группы ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы. В результате боя противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством, сказано в сообщении МО РФ. "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды темповым огнем из четырех мин на дальность до пяти километров.

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045345.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)