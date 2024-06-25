https://ria.ru/20240625/mishustin--1955346973.html
Стратегические сессии по национальным проектам с участием Мишустина
Стратегические сессии по национальным проектам с участием Мишустина - РИА Новости, 25.06.2024
Стратегические сессии по национальным проектам с участием Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегических сессиях по национальным проектам. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:47
2024-06-25T14:47
2024-06-25T14:47
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегических сессиях по национальным проектам.
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4.7
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Мишустин на стратегических сессиях по национальным проектам
Мишустин на стратегических сессиях по национальным проектам
2024-06-25T14:47
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PT8M07S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Стратегические сессии по национальным проектам с участием Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегических сессиях по национальным проектам.
2024-06-25T14:47
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PT8M07S
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегических сессиях по национальным проектам.