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Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 25.06.2024
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20:00 25.06.2024 (обновлено: 20:04 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mintrans-1955435386.html
Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта
Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 25.06.2024
Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта
Замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, назначен замминистра транспорта РФ, а замглавы Минтранса Валентин Иванов повышен до должности... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:00
2024-06-25T20:04
политика
россия
курская область
валентин иванов
роман старовойт
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, назначен замминистра транспорта РФ, а замглавы Минтранса Валентин Иванов повышен до должности первого заместителя, следует из соответствующих распоряжений правительства, опубликованных на сайте официального опубликования правовых актов. Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. "Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем Министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении. "Назначить Иванова Валентина Олеговича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в другом документе. Пост первого заместителя министра транспорта РФ ранее занимал Андрей Костюк. Иванов был замминистра и курировал железнодорожную отрасль.
https://ria.ru/20240625/elista-1955284579.html
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политика, россия, курская область, валентин иванов, роман старовойт, андрей костюк, ржд
Политика, Россия, Курская область, Валентин Иванов, Роман Старовойт, Андрей Костюк, РЖД
Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта

Топ-менеджер РЖД стал замминистра транспорта, замглавы Минтранса повышен

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Шило
Алексей Шило - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Шило. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, назначен замминистра транспорта РФ, а замглавы Минтранса Валентин Иванов повышен до должности первого заместителя, следует из соответствующих распоряжений правительства, опубликованных на сайте официального опубликования правовых актов.
Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка.
Алдар Лиджиков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем Министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
"Назначить Иванова Валентина Олеговича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в другом документе.
Пост первого заместителя министра транспорта РФ ранее занимал Андрей Костюк. Иванов был замминистра и курировал железнодорожную отрасль.
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ПолитикаРоссияКурская областьВалентин ИвановРоман СтаровойтАндрей КостюкРЖД
 
 
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