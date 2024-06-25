https://ria.ru/20240625/mintrans-1955435386.html

Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта

Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 25.06.2024

Топ-менеджера РЖД назначили замминистра транспорта

Замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, назначен замминистра транспорта РФ, а замглавы Минтранса Валентин Иванов повышен до должности... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:00

2024-06-25T20:00

2024-06-25T20:04

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, назначен замминистра транспорта РФ, а замглавы Минтранса Валентин Иванов повышен до должности первого заместителя, следует из соответствующих распоряжений правительства, опубликованных на сайте официального опубликования правовых актов. Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. "Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем Министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении. "Назначить Иванова Валентина Олеговича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в другом документе. Пост первого заместителя министра транспорта РФ ранее занимал Андрей Костюк. Иванов был замминистра и курировал железнодорожную отрасль.

https://ria.ru/20240625/elista-1955284579.html

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политика, россия, курская область, валентин иванов, роман старовойт, андрей костюк, ржд