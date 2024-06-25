https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html

В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США

В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США - РИА Новости, 25.06.2024

В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США

Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:27

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том числе сибирской язвой, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в самих Соединенных Штатах. В первую очередь речь идет о трансмиссивных болезнях – туляремии, сибирской язве, бешенстве", – сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html

сша

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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире