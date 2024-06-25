https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США
Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:27
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_36:0:3643:2029_1920x0_80_0_0_84f81eaa37b324f20e959fbb2f0ae5dd.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том числе сибирской язвой, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в самих Соединенных Штатах. В первую очередь речь идет о трансмиссивных болезнях – туляремии, сибирской язве, бешенстве", – сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_487:0:3192:2029_1920x0_80_0_0_b1fa5251fe786f8b308a8142185c8512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США
Минобороны: исследования двойного назначения привели к ухудшению ситуации в США