Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:27 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США
Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:27
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_36:0:3643:2029_1920x0_80_0_0_84f81eaa37b324f20e959fbb2f0ae5dd.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том числе сибирской язвой, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в самих Соединенных Штатах. В первую очередь речь идет о трансмиссивных болезнях – туляремии, сибирской язве, бешенстве", – сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_487:0:3192:2029_1920x0_80_0_0_b1fa5251fe786f8b308a8142185c8512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
В Минобороны назвали причину ухудшения ситуации с сибирской язвой в США

Минобороны: исследования двойного назначения привели к ухудшению ситуации в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Минобороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в США, в том числе сибирской язвой, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Вместе с тем, проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в самих Соединенных Штатах. В первую очередь речь идет о трансмиссивных болезнях – туляремии, сибирской язве, бешенстве", – сказал Кириллов.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Пентагон ведет дело к рукотворным эпидемиям, сообщили в Минобороны
15 января, 15:35
 
СШАИгорь КирилловВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала