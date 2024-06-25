Рейтинг@Mail.ru
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 25.06.2024 (обновлено: 15:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mid-1955328493.html
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ
Россия ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран — членов Евросоюза в ответ на аналогичный шаг Брюсселя, говорится на сайте МИД. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:06
2024-06-25T15:11
россия
евросоюз
в мире
брюссель
der spiegel
санкции в отношении россии
el mundo
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/15/1562581519_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_6d704b045ac0ace7609737df4f31c6de.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран — членов Евросоюза в ответ на аналогичный шаг Брюсселя, говорится на сайте МИД."В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА Новости, МИЦ "Известия" и "Российская газета") &lt;...&gt; вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.В этот перечень вошли:Всего в списке 81 СМИ более чем 20 европейских стран.На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о реакции на притеснения российских журналистов и СМИ в ЕС. Дипломаты подчеркнули, что ответственность за случившееся несет руководство Евросоюза.В случае, если ограничения в отношении российских СМИ снимут, Москва также пересмотрит свое решение.Санкции против российских СМИВ понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT.Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.Кроме того, в последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.
https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html
https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240621/svoboda-1954570970.html
россия
брюссель
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/15/1562581519_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_0d2d17a4eb65fe01afec1bb2a463fa6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, брюссель, der spiegel, санкции в отношении россии, el mundo, москва, politico
Россия, Евросоюз, В мире, Брюссель, Der Spiegel, Санкции в отношении России, El Mundo, Москва, Politico
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ

МИД: РФ ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран ЕС в ответ на шаг Брюсселя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКамеры журналистов
Камеры журналистов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Камеры журналистов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран — членов Евросоюза в ответ на аналогичный шаг Брюсселя, говорится на сайте МИД.
"В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА Новости, МИЦ "Известия" и "Российская газета") <...> вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
1 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

2 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

3 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

4 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

5 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

6 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

7 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

8 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

Перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

9 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
1 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

2 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

3 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

4 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

5 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

6 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

7 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

8 из 9

Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС

9 из 9
В этот перечень вошли:
  • Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung — Германия;
  • Le Monde, La Croix, агентство AFP, радиокомпания Radio France — Франция;
  • El Mundo, El Pais, агентство EFE — Испания;
  • La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI — Италия;
  • гостелерадиокомпания ORF — Австрия;
  • издания Politico, EUobserver и другие.
Всего в списке 81 СМИ более чем 20 европейских стран.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT
28 мая, 12:52
На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о реакции на притеснения российских журналистов и СМИ в ЕС. Дипломаты подчеркнули, что ответственность за случившееся несет руководство Евросоюза.
В случае, если ограничения в отношении российских СМИ снимут, Москва также пересмотрит свое решение.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
YouTube заблокировал фильм RT о Донбассе на итальянском языке
14 июня, 14:40

Санкции против российских СМИ

В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.
В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT.
Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.
Кроме того, в последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе
21 июня, 16:53
 
РоссияЕвросоюзВ миреБрюссельDer SpiegelСанкции в отношении РоссииEl MundoМоскваPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала