Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран — членов Евросоюза в ответ на аналогичный шаг Брюсселя, говорится на сайте МИД."В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА Новости, МИЦ "Известия" и "Российская газета") <...> вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.В этот перечень вошли:Всего в списке 81 СМИ более чем 20 европейских стран.На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о реакции на притеснения российских журналистов и СМИ в ЕС. Дипломаты подчеркнули, что ответственность за случившееся несет руководство Евросоюза.В случае, если ограничения в отношении российских СМИ снимут, Москва также пересмотрит свое решение.Санкции против российских СМИВ понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT.Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.Кроме того, в последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия ограничила вещание для более чем 80 СМИ стран — членов Евросоюза в ответ на аналогичный шаг Брюсселя, говорится на сайте МИД.
"В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА Новости, МИЦ "Известия" и "Российская газета") <...> вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
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Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
7 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
8 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
9 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
1 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
2 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
3 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
4 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
5 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
6 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
7 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
8 из 9
Список европейских СМИ, в отношении которых Россия вводит ограничения в ответ на действия ЕС
9 из 9
В этот перечень вошли:
Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung — Германия;
Le Monde, La Croix, агентство AFP, радиокомпания Radio France — Франция;
El Mundo, El Pais, агентство EFE — Испания;
La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI — Италия;
гостелерадиокомпания ORF — Австрия;
издания Politico, EUobserver и другие.
Всего в списке 81 СМИ более чем 20 европейских стран.
На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о реакции на притеснения российских журналистов и СМИ в ЕС. Дипломаты подчеркнули, что ответственность за случившееся несет руководство Евросоюза.
В случае, если ограничения в отношении российских СМИ снимут, Москва также пересмотрит свое решение.
В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.
В середине мая Евросоюз приостановил их вещание, хотя утверждалось, что это не будет препятствовать средствам массовой информации и их сотрудникам заниматься деятельностью внутри объединения, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT.
Многие зарубежные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили никаких доказательств. В Москве подобные заявления называют голословными.
Кроме того, в последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, при этом такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам членов союза, отвечающих за медиарынки внутри своих стран.
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