https://ria.ru/20240625/mid-1955211226.html
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 25.06.2024
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
Визит лидер КНДР Ким Чен Ына в РФ состоится, когда "сложатся все необходимые условия" и будет наработана база для подписания документов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:53
2024-06-25T04:53
2024-06-25T04:53
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ким чен ын
кндр (северная корея)
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Визит лидер КНДР Ким Чен Ына в РФ состоится, когда "сложатся все необходимые условия" и будет наработана база для подписания документов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится", - сказал Руденко. При этом он подчеркнул, что приглашение посетить РФ у лидера КНДР имеется. "Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом", - добавил российский дипломат.
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россия, андрей руденко, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Андрей Руденко, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Визит лидер КНДР Ким Чен Ына в РФ состоится, когда "сложатся все необходимые условия" и будет наработана база для подписания документов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится", - сказал Руденко.
При этом он подчеркнул, что приглашение посетить РФ у лидера КНДР имеется.
"Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом", - добавил российский дипломат.