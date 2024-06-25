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В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола - РИА Новости, 25.06.2024
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16:59 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/metanol-1955394410.html
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола - РИА Новости, 25.06.2024
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:59
2024-06-25T16:59
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья граждан и обеспечения безопасности производства и оборота этой продукции. Принятие этой законодательной инициативы должно помочь создать единую систему учета участников рынка и снизить неконтролируемый оборот суррогатной продукции, пояснял ее соавтор, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроект предусматривает формирование реестра, в котором должны будут в обязательном порядке регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Реестр будет содержать информацию о производителях такой продукции и лицах, осуществляющих ее реализацию, хранение, перевозку и использование. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ. При этом оборот метанола и содержащих его жидкостей лицами, не включенными в этот реестр, будет запрещен. Одновременно запрещается розничная продажа такой продукции и ее пересылка в почтовых отправлениях. Прописывается, что при перевозке надо соблюдать требования, установленные к перевозке опасных грузов, а при хранении - требования к хранению сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями такой продукции, включенными в реестр. Лица, нарушающие устанавливаемые требования, будут нести ответственность.
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россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола

В Госдуме в первом чтении приняли проект о госрегулировании оборота метанола

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦистерны с метанолом
Цистерны с метанолом - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цистерны с метанолом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья граждан и обеспечения безопасности производства и оборота этой продукции. Принятие этой законодательной инициативы должно помочь создать единую систему учета участников рынка и снизить неконтролируемый оборот суррогатной продукции, пояснял ее соавтор, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
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Законопроект предусматривает формирование реестра, в котором должны будут в обязательном порядке регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Реестр будет содержать информацию о производителях такой продукции и лицах, осуществляющих ее реализацию, хранение, перевозку и использование. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ. При этом оборот метанола и содержащих его жидкостей лицами, не включенными в этот реестр, будет запрещен.
Одновременно запрещается розничная продажа такой продукции и ее пересылка в почтовых отправлениях. Прописывается, что при перевозке надо соблюдать требования, установленные к перевозке опасных грузов, а при хранении - требования к хранению сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями такой продукции, включенными в реестр.
Лица, нарушающие устанавливаемые требования, будут нести ответственность.
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