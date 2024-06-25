https://ria.ru/20240625/metanol-1955394410.html
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола - РИА Новости, 25.06.2024
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:59
2024-06-25T16:59
2024-06-25T16:59
россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756484686_0:116:2937:1768_1920x0_80_0_0_6417d072fe45ecc4105daa4783cd2b0f.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья граждан и обеспечения безопасности производства и оборота этой продукции. Принятие этой законодательной инициативы должно помочь создать единую систему учета участников рынка и снизить неконтролируемый оборот суррогатной продукции, пояснял ее соавтор, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроект предусматривает формирование реестра, в котором должны будут в обязательном порядке регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Реестр будет содержать информацию о производителях такой продукции и лицах, осуществляющих ее реализацию, хранение, перевозку и использование. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ. При этом оборот метанола и содержащих его жидкостей лицами, не включенными в этот реестр, будет запрещен. Одновременно запрещается розничная продажа такой продукции и ее пересылка в почтовых отправлениях. Прописывается, что при перевозке надо соблюдать требования, установленные к перевозке опасных грузов, а при хранении - требования к хранению сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями такой продукции, включенными в реестр. Лица, нарушающие устанавливаемые требования, будут нести ответственность.
https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html
https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756484686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_038594b4a9f4746d2f99bfe8147588b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола
В Госдуме в первом чтении приняли проект о госрегулировании оборота метанола
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья граждан и обеспечения безопасности производства и оборота этой продукции. Принятие этой законодательной инициативы должно помочь создать единую систему учета участников рынка и снизить неконтролируемый оборот суррогатной продукции, пояснял ее соавтор, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев
.
Законопроект предусматривает формирование реестра, в котором должны будут в обязательном порядке регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Реестр будет содержать информацию о производителях такой продукции и лицах, осуществляющих ее реализацию, хранение, перевозку и использование. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ. При этом оборот метанола и содержащих его жидкостей лицами, не включенными в этот реестр, будет запрещен.
Одновременно запрещается розничная продажа такой продукции и ее пересылка в почтовых отправлениях. Прописывается, что при перевозке надо соблюдать требования, установленные к перевозке опасных грузов, а при хранении - требования к хранению сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями такой продукции, включенными в реестр.
Лица, нарушающие устанавливаемые требования, будут нести ответственность.