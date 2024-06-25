https://ria.ru/20240625/metanol-1955394410.html

В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола

В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола - РИА Новости, 25.06.2024

В Госдуме в первом чтении запретили розничную продажу метанола

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:59

2024-06-25T16:59

2024-06-25T16:59

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политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 марта 2025 года государственное регулирование оборота метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья граждан и обеспечения безопасности производства и оборота этой продукции. Принятие этой законодательной инициативы должно помочь создать единую систему учета участников рынка и снизить неконтролируемый оборот суррогатной продукции, пояснял ее соавтор, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроект предусматривает формирование реестра, в котором должны будут в обязательном порядке регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Реестр будет содержать информацию о производителях такой продукции и лицах, осуществляющих ее реализацию, хранение, перевозку и использование. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ. При этом оборот метанола и содержащих его жидкостей лицами, не включенными в этот реестр, будет запрещен. Одновременно запрещается розничная продажа такой продукции и ее пересылка в почтовых отправлениях. Прописывается, что при перевозке надо соблюдать требования, установленные к перевозке опасных грузов, а при хранении - требования к хранению сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями такой продукции, включенными в реестр. Лица, нарушающие устанавливаемые требования, будут нести ответственность.

https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html

https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, политика