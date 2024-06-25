https://ria.ru/20240625/mchs-1955264301.html

В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар

В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.06.2024

В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар

Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:22

2024-06-25T11:22

2024-06-25T11:26

крупный пожар во фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

россия

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крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия