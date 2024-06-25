https://ria.ru/20240625/mchs-1955264301.html
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.06.2024
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар
Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:22
2024-06-25T11:22
2024-06-25T11:26
крупный пожар во фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Крупный пожар во Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар
МЧС: крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили