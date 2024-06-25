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В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.06.2024
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11:22 25.06.2024 (обновлено: 11:26 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mchs-1955264301.html
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.06.2024
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар
Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:22
2024-06-25T11:26
крупный пожар во фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Крупный пожар во Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В подмосковном Фрязино потушили крупный пожар

МЧС: крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарные на территории НИИ "Платан"
Пожарные на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожарные на территории НИИ "Платан"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца
Пожар, возникший в результате нападения на синагогу в Дербенте, потушили
24 июня, 02:42
 
Крупный пожар во ФрязиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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