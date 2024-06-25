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Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 25.06.2024 (обновлено: 01:04 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/malavi-1955198759.html
Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине
Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине
Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:48
2024-06-25T01:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
малави
швейцария
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 24 июня. Таким образом, число стран, поддержавших это коммюнике, достигло 81. Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список поддержавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". Перед этим Ирак и Иордания были исключены из списка стран, поддержавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не поддержали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://radiosputnik.ru/20240622/shveytsariya-1954764296.html
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в мире, украина, малави, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Малави, Швейцария
Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине

Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине

© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии.
Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 24 июня. Таким образом, число стран, поддержавших это коммюнике, достигло 81.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Швейцарии назвали главный просчет конференции по Украине
22 июня, 18:29
Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список поддержавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". Перед этим Ирак и Иордания были исключены из списка стран, поддержавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не поддержали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике по Украине
22 июня, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМалавиШвейцария
 
 
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