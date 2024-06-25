Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине
Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине
© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии.
Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 24 июня. Таким образом, число стран, поддержавших это коммюнике, достигло 81.
Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список поддержавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". Перед этим Ирак и Иордания были исключены из списка стран, поддержавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не поддержали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.