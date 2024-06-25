https://ria.ru/20240625/malavi-1955198759.html

Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине

Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике по Украине

Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:48

2024-06-25T00:48

2024-06-25T01:04

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Африканская страна Малави присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 24 июня. Таким образом, число стран, поддержавших это коммюнике, достигло 81. Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список поддержавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". Перед этим Ирак и Иордания были исключены из списка стран, поддержавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не поддержали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://radiosputnik.ru/20240622/shveytsariya-1954764296.html

https://ria.ru/20240622/shveytsariya-1954741395.html

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