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Авиасалон МАКС-2024 отменили - РИА Новости, 25.06.2024
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19:54 25.06.2024 (обновлено: 20:00 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/maks-1955433635.html
Авиасалон МАКС-2024 отменили
Авиасалон МАКС-2024 отменили - РИА Новости, 25.06.2024
Авиасалон МАКС-2024 отменили
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:54
2024-06-25T20:00
авиасалон макс
жуковский
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился."Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
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авиасалон макс, жуковский, политика
Авиасалон МАКС, Жуковский, Политика
Авиасалон МАКС-2024 отменили

Авиасалон МАКС-2024, запланированный на конец июля, отменили

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился.
"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Международный авиационно-космический салон МАКС
30 июня 2023, 13:29
 
Авиасалон МАКСЖуковскийПолитика
 
 
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