https://ria.ru/20240625/maks-1955433635.html

Авиасалон МАКС-2024 отменили

Авиасалон МАКС-2024 отменили - РИА Новости, 25.06.2024

Авиасалон МАКС-2024 отменили

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:54

2024-06-25T19:54

2024-06-25T20:00

авиасалон макс

жуковский

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился."Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.

https://ria.ru/20230630/maks-1881440227.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авиасалон макс, жуковский, политика