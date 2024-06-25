https://ria.ru/20240625/maks-1955433635.html
Авиасалон МАКС-2024 отменили
Авиасалон МАКС-2024 отменили - РИА Новости, 25.06.2024
Авиасалон МАКС-2024 отменили
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:54
2024-06-25T19:54
2024-06-25T20:00
авиасалон макс
жуковский
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился."Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20230630/maks-1881440227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиасалон макс, жуковский, политика
Авиасалон МАКС, Жуковский, Политика
Авиасалон МАКС-2024 отменили
Авиасалон МАКС-2024, запланированный на конец июля, отменили
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее о том, что проведение МАКС в 2024 году не планируется, сообщал РИА Новости источник в авиационной отрасли. В 2023 году авиасалон также не проводился.
"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить", - говорится в документе.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском
раз в два года.