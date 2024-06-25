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Макрон сделал страшное заявление о войне - РИА Новости, 25.06.2024
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10:53 25.06.2024 (обновлено: 10:55 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html
Макрон сделал страшное заявление о войне
Макрон сделал страшное заявление о войне - РИА Новости, 25.06.2024
Макрон сделал страшное заявление о войне
Программы ультраправых и ультралевых политических блоков, сформированные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать войну внутри... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:53
2024-06-25T10:55
в мире
франция
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
эдуар филипп
европарламент
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Программы ультраправых и ультралевых политических блоков, сформированные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать войну внутри страны, заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова передает BFM TV."Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — приводится в материале его мнение.Таким образом Макрон описал позицию партии "Национальное объединение" во главе с Марин ле Пен. Французский лидер утверждает, что ее партия делит людей по религиозному признаку и по их происхождению, и тем самым приближает гражданскую войну.В свою очередь "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, предлагает некую форму избирательного коммунитаризма, что тоже может вылиться в гражданскую войну, так как эта система основана на делении людей исключительно по их религиозной или общинной принадлежности, заключил президент.Макрон считает, что обе партии реагируют на реальные проблемы людей, но одновременно приближают внутреннее противостояние.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования.Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов".
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
https://ria.ru/20240623/evropa-1954320419.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953998653.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, эдуар филипп, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Эдуар Филипп, Европарламент
Макрон сделал страшное заявление о войне

Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Программы ультраправых и ультралевых политических блоков, сформированные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать войну внутри страны, заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова передает BFM TV.
"Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — приводится в материале его мнение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы
12 июня, 08:00
Таким образом Макрон описал позицию партии "Национальное объединение" во главе с Марин ле Пен. Французский лидер утверждает, что ее партия делит людей по религиозному признаку и по их происхождению, и тем самым приближает гражданскую войну.
В свою очередь "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, предлагает некую форму избирательного коммунитаризма, что тоже может вылиться в гражданскую войну, так как эта система основана на делении людей исключительно по их религиозной или общинной принадлежности, заключил президент.
Макрон считает, что обе партии реагируют на реальные проблемы людей, но одновременно приближают внутреннее противостояние.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Выбора нет. Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона
23 июня, 08:00
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования.
Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов".
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Лидер партии Ле Пен высказался против отправки французских войск на Украину
19 июня, 15:03
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонЭдуар ФилиппЕвропарламент
 
 
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