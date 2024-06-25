https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html

Макрон сделал страшное заявление о войне

Макрон сделал страшное заявление о войне - РИА Новости, 25.06.2024

Макрон сделал страшное заявление о войне

Программы ультраправых и ультралевых политических блоков, сформированные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать войну внутри... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:53

2024-06-25T10:53

2024-06-25T10:55

в мире

франция

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

эдуар филипп

европарламент

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Программы ультраправых и ультралевых политических блоков, сформированные перед выборами в Национальное собрание Франции, могут спровоцировать войну внутри страны, заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова передает BFM TV."Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", — приводится в материале его мнение.Таким образом Макрон описал позицию партии "Национальное объединение" во главе с Марин ле Пен. Французский лидер утверждает, что ее партия делит людей по религиозному признаку и по их происхождению, и тем самым приближает гражданскую войну.В свою очередь "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, предлагает некую форму избирательного коммунитаризма, что тоже может вылиться в гражданскую войну, так как эта система основана на делении людей исключительно по их религиозной или общинной принадлежности, заключил президент.Макрон считает, что обе партии реагируют на реальные проблемы людей, но одновременно приближают внутреннее противостояние.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования.Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов".

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240623/evropa-1954320419.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953998653.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, эдуар филипп, европарламент