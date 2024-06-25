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Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 25.06.2024 (обновлено: 17:01 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/makron-1955231557.html
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона - РИА Новости, 25.06.2024
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне выборов перестал говорить об Украине, пишет Le Monde. "Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:13
2024-06-25T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне выборов перестал говорить об Украине, пишет Le Monde. "Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в двух доминирующих блоках на выборах — "Новый народный фронт" и "Национальное объединение" вопрос об Украине практически забыт.В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона

Le Monde: Макрон стал молчаливым в вопросе Украины на фоне выборов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне выборов перестал говорить об Украине, пишет Le Monde.

"Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в двух доминирующих блоках на выборах — "Новый народный фронт" и "Национальное объединение" вопрос об Украине практически забыт.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУ
Это нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронНАТО
 
 
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