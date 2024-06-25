https://ria.ru/20240625/makron-1955231557.html
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона - РИА Новости, 25.06.2024
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне выборов перестал говорить об Украине, пишет Le Monde. "Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:13
2024-06-25T09:13
2024-06-25T17:01
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне выборов перестал говорить об Украине, пишет Le Monde. "Землетрясение, вызванное роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в двух доминирующих блоках на выборах — "Новый народный фронт" и "Национальное объединение" вопрос об Украине практически забыт.В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО
Во Франции заметили странную деталь в поведении Макрона
Le Monde: Макрон стал молчаливым в вопросе Украины на фоне выборов