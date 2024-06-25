https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460910.html
Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась
Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 25.06.2024
Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась
Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:13
2024-06-25T23:13
2024-06-25T23:20
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева."Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась", – написала Гариева в своем Telegram-канале.По ее словам, "все спокойно".
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась
МВД: информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась