https://ria.ru/20240625/makhachkala-1955460910.html

Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась

Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 25.06.2024

Информация о вооруженном человеке на площади в Махачкале не подтвердилась

Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:13

2024-06-25T23:13

2024-06-25T23:20

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева."Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась", – написала Гариева в своем Telegram-канале.По ее словам, "все спокойно".

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале