https://ria.ru/20240625/lukashenko-1955268003.html

Лукашенко надеется на оформление членства Белоруссии в ШОС

Лукашенко надеется на оформление членства Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 25.06.2024

Лукашенко надеется на оформление членства Белоруссии в ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на оформление членства Минска в ШОС на саммите организации в июле Астане, заявив, что республика... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:29

2024-06-25T11:29

2024-06-25T14:04

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на оформление членства Минска в ШОС на саммите организации в июле Астане, заявив, что республика выполнила все обязательства и проблем по вступлению нет."Мы очень надеемся, что это (оформление членства – ред.) произойдет в Астане (на саммите ШОС – ред.). По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Минске.Лукашенко на встрече с Лавровым поблагодарил Россию за работу по полноценному присоединению Минска к ШОС. "Особенно благодарны за ту работу, которую вы провели, прежде всего, Вы и руководство России, по присоединению нашему к ШОС, по полноценному участию Беларуси в этой организации", - сказал он.Белорусский лидер отметил важность с точки зрения имиджа, политики и экономики присутствие Минска на такой конкретной международной площадке, где участвуют руководители, лидеры ведущих мировых держав. "Есть возможность в любой момент обсудить любые вопросы, в том числе и конкретные", - сказал он. Хотя, как отметил глава государства, белорусская сторона и ранее всегда могла поговорить с любым руководителем страны ШОС, получить ответы по каким-то вопросам либо поддержку по тем или иным вопросам."Сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240624/terakt-1954955734.html

https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html

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шос, минск, россия, белоруссия, александр лукашенко