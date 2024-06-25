https://ria.ru/20240625/litva-1955408073.html

Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией

Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 25.06.2024

Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией

Парламент Литвы на заседании во вторник принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:54

2024-06-25T17:54

2024-06-25T17:54

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма. "Сейм постановил денонсировать соглашение между Литвой и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицированное постановлением Верховного Совета", - говорится в сообщении. Решение поддержали 93 депутата, пятеро воздержались. Автор инициативы министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сообщила, что количество обращений о юридической помощи значительно сократилось, в последние два года сотрудничество в рамках соглашения де-факто не осуществляется, а Литва не исполняет правовые запросы от России, если они не касаются непосредственно литовских граждан. Соответствующие решения ранее уже приняли соседние Латвия и Эстония. Литва стремится успеть расторгнуть договор до января 2025 года, когда он должен был быть продлен еще на пять лет, сообщила пресс-служба парламента.

https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html

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