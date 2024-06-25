https://ria.ru/20240625/litva-1955408073.html
Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией
Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 25.06.2024
Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией
Парламент Литвы на заседании во вторник принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:54
2024-06-25T17:54
2024-06-25T17:54
литва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/55/1553425507_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_32b7e4f196d6d3145fc2eddd2aee4e8a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма. "Сейм постановил денонсировать соглашение между Литвой и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицированное постановлением Верховного Совета", - говорится в сообщении. Решение поддержали 93 депутата, пятеро воздержались. Автор инициативы министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сообщила, что количество обращений о юридической помощи значительно сократилось, в последние два года сотрудничество в рамках соглашения де-факто не осуществляется, а Литва не исполняет правовые запросы от России, если они не касаются непосредственно литовских граждан. Соответствующие решения ранее уже приняли соседние Латвия и Эстония. Литва стремится успеть расторгнуть договор до января 2025 года, когда он должен был быть продлен еще на пять лет, сообщила пресс-служба парламента.
https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html
https://ria.ru/20240621/rossotrudnichestvo-1954579751.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/55/1553425507_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c7daf72e8a062411758b2b5d2723e0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, в мире
Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией
Сейм Литвы расторг договор о правовой помощи с Россией по гражданским делам
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник принял решение расторгнуть договор о правовой помощи с Россией по гражданским, семейным и уголовным делам, говорится в релизе на сайте сейма.
«
"Сейм постановил денонсировать соглашение между Литвой и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицированное постановлением Верховного Совета", - говорится в сообщении.
Решение поддержали 93 депутата, пятеро воздержались.
Автор инициативы министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сообщила, что количество обращений о юридической помощи значительно сократилось, в последние два года сотрудничество в рамках соглашения де-факто не осуществляется, а Литва не исполняет правовые запросы от России, если они не касаются непосредственно литовских граждан.
Соответствующие решения ранее уже приняли соседние Латвия
и Эстония
. Литва стремится успеть расторгнуть договор до января 2025 года, когда он должен был быть продлен еще на пять лет, сообщила пресс-служба парламента.