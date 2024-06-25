https://ria.ru/20240625/lavrov-1955333530.html

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Реакция США и Евросоюза на теракты в Севастополе и Дагестане показывает, что они не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России, но Москва... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:20

2024-06-25T14:20

2024-06-25T14:20

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реакция США и Евросоюза на теракты в Севастополе и Дагестане показывает, что они не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России, но Москва при поддержке Минска решит все задачи спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко. Министр подчеркнул, что он нисколько не сомневается, что населению Европы это не нужно. По словам Лаврова, ему нужно решать свои проблемы, но элиты под покровительством США объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России. "У меня нет сомнений, что российская армия и российский народ при поддержке Белоруссии и других наших союзников безусловно решит все задачи, которые президент поставил в рамках специальной военной операции", - заключил министр.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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в мире, россия, сша, белоруссия, сергей лавров, политика