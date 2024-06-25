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Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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14:20 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955333530.html
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров
Реакция США и Евросоюза на теракты в Севастополе и Дагестане показывает, что они не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России, но Москва... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:20
2024-06-25T14:20
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реакция США и Евросоюза на теракты в Севастополе и Дагестане показывает, что они не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России, но Москва при поддержке Минска решит все задачи спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко. Министр подчеркнул, что он нисколько не сомневается, что населению Европы это не нужно. По словам Лаврова, ему нужно решать свои проблемы, но элиты под покровительством США объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России. "У меня нет сомнений, что российская армия и российский народ при поддержке Белоруссии и других наших союзников безусловно решит все задачи, которые президент поставил в рамках специальной военной операции", - заключил министр.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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в мире, россия, сша, белоруссия, сергей лавров, политика
В мире, Россия, США, Белоруссия, Сергей Лавров, Политика
Запад не гнушается ничем в попытке нанести поражение России, заявил Лавров

Лавров: Запад не гнушается никакими методами в попытке нанести поражение России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реакция США и Евросоюза на теракты в Севастополе и Дагестане показывает, что они не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России, но Москва при поддержке Минска решит все задачи спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны Евросоюза показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко.
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Министр подчеркнул, что он нисколько не сомневается, что населению Европы это не нужно. По словам Лаврова, ему нужно решать свои проблемы, но элиты под покровительством США объединились вокруг очередной идеи вслед за Гитлером по порабощению, подчинению себе России.
"У меня нет сомнений, что российская армия и российский народ при поддержке Белоруссии и других наших союзников безусловно решит все задачи, которые президент поставил в рамках специальной военной операции", - заключил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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