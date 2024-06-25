Рейтинг@Mail.ru
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 25.06.2024 (обновлено: 11:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/kursy-1955258650.html
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике - РИА Новости, 25.06.2024
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Образовательный проект "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) "МЭИ" открыл новые курсы в рамках... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:13
2024-06-25T11:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
технологии
робототехника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955258884_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_3c49927d035bac46c0a92233fd16bac0.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) "МЭИ" открыл новые курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности, в промышленности, транспорте и логистике. Автоматизация позволяет повышать эффективность рабочих процессов и значительно снижать влияние человеческого фактора. Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года "Московская техническая школа" предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления "Робототехника и сенсорика"", — приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Он отметил, что модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, которые направленны на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими.Например, очный курс "Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий" направлен на то, чтобы формировать у инженеров профессиональные компетенции в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Курс рассчитан на 16 академических часов.Профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ "МЭИ", доктор биологических наук Олег Кубряк отметил, что учебный курс подготовлен специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения.Кубряк пояснил, что курс состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции. Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации.Очно-дистанционная программа "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях" нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Данный курс предлагает комплексный подход в изучении колесных роботов и предлагает получить опыт обучения на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.Инженер первой категории кафедры радиотехнических систем, руководитель платформы "Робовейник" НИУ "МЭИ" Олег Глухов сообщил, что курс открывает новую страницу в истории развития городских интеллектуальных транспортных систем. Специальная платформа не только обеспечивает условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов, но и дает возможность погрузиться в настоящий процесс проектирования будущего городского транспорта.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, в 2021 году правительство столицы совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он поможет повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал Москвы.На данный момент проект предоставляет качественную образовательные инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений и четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Также участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение прошли более 2,2 тысячи инженеров.
https://ria.ru/20240625/moskva-1955233956.html
https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955258884_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a7cce6113fad791fd2af27040f29d83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, сергей собянин, технологии, робототехника
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Технологии, робототехника

"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике

© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Московская техническая школа открыла курсы по робототехнике и сенсорике - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : пресс- служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) "МЭИ" открыл новые курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности, в промышленности, транспорте и логистике. Автоматизация позволяет повышать эффективность рабочих процессов и значительно снижать влияние человеческого фактора. Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года "Московская техническая школа" предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления "Робототехника и сенсорика"", — приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
Новые корпуса в технопарке Алабушево - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Объем инвестиций в экономику столицы растет благодаря поддержке бизнеса
Вчера, 09:30
Он отметил, что модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, которые направленны на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими.
Например, очный курс "Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий" направлен на то, чтобы формировать у инженеров профессиональные компетенции в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Курс рассчитан на 16 академических часов.
Профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ "МЭИ", доктор биологических наук Олег Кубряк отметил, что учебный курс подготовлен специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения.
Кубряк пояснил, что курс состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции. Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации.
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Московская техническая школа открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Московская техническая школа открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Московская техническая школа открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
Московская техническая школа открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
4 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
1 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
2 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
3 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
4 из 4
Очно-дистанционная программа "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях" нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Данный курс предлагает комплексный подход в изучении колесных роботов и предлагает получить опыт обучения на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.
Инженер первой категории кафедры радиотехнических систем, руководитель платформы "Робовейник" НИУ "МЭИ" Олег Глухов сообщил, что курс открывает новую страницу в истории развития городских интеллектуальных транспортных систем. Специальная платформа не только обеспечивает условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов, но и дает возможность погрузиться в настоящий процесс проектирования будущего городского транспорта.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, в 2021 году правительство столицы совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он поможет повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал Москвы.
На данный момент проект предоставляет качественную образовательные инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений и четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Также участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение прошли более 2,2 тысячи инженеров.
Молодые специалисты Зеленоградского нанотехнологического центра - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"
20 июня, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинТехнологииробототехника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала