"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) "МЭИ" открыл новые курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности, в промышленности, транспорте и логистике. Автоматизация позволяет повышать эффективность рабочих процессов и значительно снижать влияние человеческого фактора. Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года "Московская техническая школа" предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления "Робототехника и сенсорика"", — приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, которые направленны на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими.
Например, очный курс "Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий" направлен на то, чтобы формировать у инженеров профессиональные компетенции в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Курс рассчитан на 16 академических часов.
Профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ "МЭИ", доктор биологических наук Олег Кубряк отметил, что учебный курс подготовлен специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения.
Кубряк пояснил, что курс состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции. Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации.
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
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© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс- служба ДИПП "Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
4 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
1 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
2 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
3 из 4
"Московская техническая школа" открыла курсы по робототехнике и сенсорике
© Фото : пресс- служба ДИПП
4 из 4
Очно-дистанционная программа "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях" нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Данный курс предлагает комплексный подход в изучении колесных роботов и предлагает получить опыт обучения на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.
Инженер первой категории кафедры радиотехнических систем, руководитель платформы "Робовейник" НИУ "МЭИ" Олег Глухов сообщил, что курс открывает новую страницу в истории развития городских интеллектуальных транспортных систем. Специальная платформа не только обеспечивает условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов, но и дает возможность погрузиться в настоящий процесс проектирования будущего городского транспорта.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, в 2021 году правительство столицы совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он поможет повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал Москвы.
На данный момент проект предоставляет качественную образовательные инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений и четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Также участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение прошли более 2,2 тысячи инженеров.