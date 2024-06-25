https://ria.ru/20240625/kurs-1955396775.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 25.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,77 копейки, до 11,8105 рубля, курс доллара уменьшился на 9,6 копейки, до 87,277... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:07

2024-06-25T17:07

2024-06-25T17:15

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,77 копейки, до 11,8105 рубля, курс доллара уменьшился на 9,6 копейки, до 87,277 рубля, евро снизился на 34,12 копейки, до 93,7347 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, московская биржа