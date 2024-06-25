https://ria.ru/20240625/krym-1955298417.html

МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции

МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции - РИА Новости, 25.06.2024

МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни - это стопроцентная калька с немецко-нацисткой... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:52

2024-06-25T12:52

2024-06-25T12:52

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

республика крым

михаил подоляк

мария захарова

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни - это стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя - нацизм", - написала Захарова. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

севастополь

россия

республика крым

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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