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МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/krym-1955298417.html
МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции
МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции - РИА Новости, 25.06.2024
МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни - это стопроцентная калька с немецко-нацисткой... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:52
2024-06-25T12:52
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
республика крым
михаил подоляк
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни - это стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя - нацизм", - написала Захарова. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
севастополь
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севастополь, россия, республика крым, михаил подоляк, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, безопасность, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Республика Крым, Михаил Подоляк, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
МИД России назвал слова Подоляка о Крыме калькой гитлеровской концепции

Захарова: Подоляк полностью калькирует гитлеровскую концепцию зачистки Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни - это стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
«
"Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя - нацизм", - написала Захарова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияРеспублика КрымМихаил ПодолякМария ЗахароваУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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