Рейтинг@Mail.ru
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 25.06.2024 (обновлено: 13:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.06.2024
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:46
2024-06-25T13:16
в мире
россия
дмитрий белик
украина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от России и заставить подчиниться. Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит отрезать его от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности. "Буданова посещают несбыточные мысли. В Киеве собралась группа по интересам: один хочет кофе попить в Ялте, другой ноги полоскать в Черном море, третий - Крым отрезать от логистических линий. И все трое просчиталась. Моют ноги в Днепре в лучшем случае и рассчитывают, как они как будто когда-то нанесут России поражение", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, история последних двух лет показала, что Россия стойко выдержала все последние испытания на фронте и сегодня перешла к уверенному поступательному движению вперед. "Не будем делать громких заявлений, но Буданову не то что отрезать Крым, но и возможно убежать в свою любимую заграницу не получится", - подчеркнул Белик. При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, заявил, что сегодня это исключительно пассажирская линия, по нему военная логистика не осуществляется.
https://ria.ru/20240624/stoltenberg-1955167819.html
https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий белик, украина, госдума рф
В мире, Россия, Дмитрий Белик, Украина, Госдума РФ
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме

Депутат Белик назвал план Украины отрезать Крым от России несбыточным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от России и заставить подчиниться.
Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит отрезать его от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Генсек НАТО высказался после теракта в Крыму с использованием ATACMS
24 июня, 20:10
"Буданова посещают несбыточные мысли. В Киеве собралась группа по интересам: один хочет кофе попить в Ялте, другой ноги полоскать в Черном море, третий - Крым отрезать от логистических линий. И все трое просчиталась. Моют ноги в Днепре в лучшем случае и рассчитывают, как они как будто когда-то нанесут России поражение", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, история последних двух лет показала, что Россия стойко выдержала все последние испытания на фронте и сегодня перешла к уверенному поступательному движению вперед.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли
4 июня, 17:52
"Не будем делать громких заявлений, но Буданову не то что отрезать Крым, но и возможно убежать в свою любимую заграницу не получится", - подчеркнул Белик.
При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, заявил, что сегодня это исключительно пассажирская линия, по нему военная логистика не осуществляется.
Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю
24 июня, 17:50
 
В миреРоссияДмитрий БеликУкраинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала