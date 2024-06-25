https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html

Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме

Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.06.2024

Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:46

2024-06-25T12:46

2024-06-25T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от России и заставить подчиниться. Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит отрезать его от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности. "Буданова посещают несбыточные мысли. В Киеве собралась группа по интересам: один хочет кофе попить в Ялте, другой ноги полоскать в Черном море, третий - Крым отрезать от логистических линий. И все трое просчиталась. Моют ноги в Днепре в лучшем случае и рассчитывают, как они как будто когда-то нанесут России поражение", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, история последних двух лет показала, что Россия стойко выдержала все последние испытания на фронте и сегодня перешла к уверенному поступательному движению вперед. "Не будем делать громких заявлений, но Буданову не то что отрезать Крым, но и возможно убежать в свою любимую заграницу не получится", - подчеркнул Белик. При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, заявил, что сегодня это исключительно пассажирская линия, по нему военная логистика не осуществляется.

https://ria.ru/20240624/stoltenberg-1955167819.html

https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html

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в мире, россия, дмитрий белик, украина, госдума рф