https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.06.2024
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:46
2024-06-25T12:46
2024-06-25T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от России и заставить подчиниться. Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит отрезать его от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности. "Буданова посещают несбыточные мысли. В Киеве собралась группа по интересам: один хочет кофе попить в Ялте, другой ноги полоскать в Черном море, третий - Крым отрезать от логистических линий. И все трое просчиталась. Моют ноги в Днепре в лучшем случае и рассчитывают, как они как будто когда-то нанесут России поражение", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, история последних двух лет показала, что Россия стойко выдержала все последние испытания на фронте и сегодня перешла к уверенному поступательному движению вперед. "Не будем делать громких заявлений, но Буданову не то что отрезать Крым, но и возможно убежать в свою любимую заграницу не получится", - подчеркнул Белик. При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, заявил, что сегодня это исключительно пассажирская линия, по нему военная логистика не осуществляется.
https://ria.ru/20240624/stoltenberg-1955167819.html
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в мире, россия, дмитрий белик, украина, госдума рф
В мире, Россия, Дмитрий Белик, Украина, Госдума РФ
Украина не сможет отрезать Крым от России, заявили в Госдуме
Депутат Белик назвал план Украины отрезать Крым от России несбыточным
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей "отрезать" снабжение полуострова от России и заставить подчиниться.
Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит отрезать его от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности.
"Буданова посещают несбыточные мысли. В Киеве собралась группа по интересам: один хочет кофе попить в Ялте, другой ноги полоскать в Черном море, третий - Крым отрезать от логистических линий. И все трое просчиталась. Моют ноги в Днепре в лучшем случае и рассчитывают, как они как будто когда-то нанесут России поражение", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, история последних двух лет показала, что Россия стойко выдержала все последние испытания на фронте и сегодня перешла к уверенному поступательному движению вперед.
"Не будем делать громких заявлений, но Буданову не то что отрезать Крым, но и возможно убежать в свою любимую заграницу не получится", - подчеркнул Белик.
При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, заявил, что сегодня это исключительно пассажирская линия, по нему военная логистика не осуществляется.