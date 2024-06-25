https://ria.ru/20240625/krym-1955215677.html

В Крыму назвали слова Киева о блокировании полуострова "хотелками"

В Крыму назвали слова Киева о блокировании полуострова "хотелками" - РИА Новости, 25.06.2024

В Крыму назвали слова Киева о блокировании полуострова "хотелками"

Заявление украинской стороны о планах блокировать Крым по суше и воде не более чем "хотелки", заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:05

2024-06-25T06:05

2024-06-25T06:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

заур смирнов

владимир путин

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Заявление украинской стороны о планах блокировать Крым по суше и воде не более чем "хотелки", заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ на фронте является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности. "Будановские хотелки о блокировании Крыма приведут Украину к окончательной утрате не только своей государственности и суверенитета, но и лишат ее других значительных территорий", - сказал Смирнов агентству. По его словам, никакие ракеты не помогут Украине вернуть Крым и другие утраченные территории, так как она лишилась их на основании всенародного волеизъявления жителей этих теперь уже российских регионов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240625/krym-1955199580.html

https://ria.ru/20240624/krym-1955160996.html

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украина, россия, заур смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины, республика крым