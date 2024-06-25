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Депутат Госдумы ответил на план Киева "отрезать" Крым - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/krym-1955199580.html
Депутат Госдумы ответил на план Киева "отрезать" Крым
Депутат Госдумы ответил на план Киева "отрезать" Крым - РИА Новости, 25.06.2024
Депутат Госдумы ответил на план Киева "отрезать" Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии Киева и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:01
2024-06-25T01:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
михаил шеремет
вооруженные силы украины
республика крым
кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии Киева и призвал украинскую сторону помнить поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать". Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться Киеву. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности. "Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие как он неоднократно пытались уничтожить крымчан. Так что лучше бы Буданову поместить в рамку в кабинете поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать". Думаю, пойдет ему на пользу", - сказал депутат РИА Новости. По его словам, на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии противника и уничтожения его удаленных командных пунктов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240624/krym-1955160996.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955186756.html
россия
украина
севастополь
республика крым
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россия, украина, севастополь, михаил шеремет, вооруженные силы украины, республика крым, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Кирилл Буданов*
Депутат Госдумы ответил на план Киева "отрезать" Крым

Депутат Шеремет ответил поговоркой на план Киева "отрезать" Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии Киева и призвал украинскую сторону помнить поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать".
Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться Киеву. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности.
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"Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие как он неоднократно пытались уничтожить крымчан. Так что лучше бы Буданову поместить в рамку в кабинете поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать". Думаю, пойдет ему на пользу", - сказал депутат РИА Новости.
По его словам, на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии противника и уничтожения его удаленных командных пунктов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымКирилл Буданов*
 
 
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