КНДР снова запустила шары с мусором, заявили в Минобороны Южной Кореи
Минобороны Южной Кореи: КНДР снова запустила воздушные шары в направлении страны
© AP Photo / South Korea Joint Chiefs of Staff Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле
© AP Photo / South Korea Joint Chiefs of Staff
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи, к ним, предположительно, прикреплены мешки с мусором, утверждает Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.
"Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на Юг. Сейчас дует северо-западный ветер, и (они) перемещаются из северных районов (столичной провинции) Кёнги на юго-восток. Просим граждан остерегаться падения прикрепленных (к шарам) предметов и в случае обнаружения шаров не приближаться к ним, а сообщать в ближайшие военные части или полицию", - говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение военные направляли в понедельник. Позже местные власти сообщили, что на южнокорейской территории приземлилось около 350 шаров.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон 21 июня пригрозила северокорейским перебежчикам, продолжившим, несмотря на многочисленные предупреждения, запуски антипхеньянских листовок через границу, непредвиденными проблемами. Она отметила, что "грязные предметы" были обнаружены на заливных сельскохозяйственных полях, на берегах водохранилищ, во фруктовых садах и, возможно, будут обнаружены в других местах.
В конце мая Ким Ё Чжон, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, уже выражала надежду на то, что теперь в республике поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.
В июне сестра северокорейского лидера выступила с очередным заявлением, в котором предупредила Южную Корею о новом ответе КНДР, если она снова одновременно проведет заброс листовок и включит пропагандистское вещание на границе. По ее словам, после возобновления работы громкоговорителей, вновь развернутых южнокорейской армией, ситуация изменилась, и теперь Корее придется без конца убирать бумагу. Она также призвала Сеул немедленно прекратить свои опасные действия и быть осторожнее во избежание эскалации конфликта.