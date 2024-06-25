Сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран, заявил МИД КНР
МИД Китая: сотрудничество с Россией не должно подвергаться влиянию третьих стран
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включение компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций.
ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ.
"Китайские и российские предприятия развивают нормальные обмены и сотрудничество, оно не нацелено против третьих сторон, и не должно подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", - завила дипломат. Она подчеркнула, что "Китай призывает ЕС отменить санкции, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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