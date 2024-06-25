https://ria.ru/20240625/kitay-1955254931.html

Сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран, заявил МИД КНР

Сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран, заявил МИД КНР - РИА Новости, 25.06.2024

Сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран, заявил МИД КНР

Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:59

2024-06-25T10:59

2024-06-25T10:59

россия

китай

мао нин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включение компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций. ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ. "Китайские и российские предприятия развивают нормальные обмены и сотрудничество, оно не нацелено против третьих сторон, и не должно подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", - завила дипломат. Она подчеркнула, что "Китай призывает ЕС отменить санкции, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, мао нин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире