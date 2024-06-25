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Россия в мае втрое увеличила продажи зерна и муки Китаю - РИА Новости, 25.06.2024
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03:05 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kitay-1955206198.html
Россия в мае втрое увеличила продажи зерна и муки Китаю
Россия в мае втрое увеличила продажи зерна и муки Китаю - РИА Новости, 25.06.2024
Россия в мае втрое увеличила продажи зерна и муки Китаю
Импорт Китаем зерна и муки из России в мае этого года вырос почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:05
2024-06-25T03:05
экономика
китай
россия
экспорт
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Импорт Китаем зерна и муки из России в мае этого года вырос почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, за май 2024 года в Китай из России прибыла более чем 141 тысяча тонн зерна и муки (на 33 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше, чем в мае 2023 года. Всего по итогам первых пяти месяцев этого года импорт Китаем российского зерна вырос в 4,6 раза по сравнению с январем-маем 2023 года, до 653 тысяч тонн (159 миллиона долларов). При этом общие объемы импорта за 2023 год составили 901 тысячу тонн (234 миллиона долларов). Таким образом, уже за первые месяцы 2024 года покупки Пекином зерна у Москвы превысили две трети от поставок за целый год. Больше всего Поднебесная в мае покупала российский ячмень - почти 80 тысяч тонн (на 19 миллионов долларов), что в 3,5 раза больше, чем в прошлом мае. Следом идут пшеница и меслин - 28 тысяч тонн (на 7 миллионов долларов), овес - 21 тысяча тонн (на 4,8 миллиона долларов), мука - 10,5 тысячи тонн (на 3,4 миллиона долларов), а также крупа и мука грубого помола - 1,9 тысячи тонн (на 511 тысячу долларов). А суммарно за пять месяцев этого года объемы импорта составили 377 тысяч тонн ячменя, 125 тысяч тонн пшеницы и меслина, 103 тысячи тонн овса, 32 тысячи тонн муки, 17 тысяч тонн крупы и муки грубого помола.
https://ria.ru/20240623/ris-1954814012.html
https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html
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экономика, китай, россия, экспорт
Экономика, Китай, Россия, Экспорт
Россия в мае втрое увеличила продажи зерна и муки Китаю

Китай в мае увеличил импорт зерна и муки из России почти втрое

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница собранная на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
Пшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Импорт Китаем зерна и муки из России в мае этого года вырос почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Так, за май 2024 года в Китай из России прибыла более чем 141 тысяча тонн зерна и муки (на 33 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше, чем в мае 2023 года.
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Всего по итогам первых пяти месяцев этого года импорт Китаем российского зерна вырос в 4,6 раза по сравнению с январем-маем 2023 года, до 653 тысяч тонн (159 миллиона долларов).
При этом общие объемы импорта за 2023 год составили 901 тысячу тонн (234 миллиона долларов). Таким образом, уже за первые месяцы 2024 года покупки Пекином зерна у Москвы превысили две трети от поставок за целый год.
Больше всего Поднебесная в мае покупала российский ячмень - почти 80 тысяч тонн (на 19 миллионов долларов), что в 3,5 раза больше, чем в прошлом мае. Следом идут пшеница и меслин - 28 тысяч тонн (на 7 миллионов долларов), овес - 21 тысяча тонн (на 4,8 миллиона долларов), мука - 10,5 тысячи тонн (на 3,4 миллиона долларов), а также крупа и мука грубого помола - 1,9 тысячи тонн (на 511 тысячу долларов).
А суммарно за пять месяцев этого года объемы импорта составили 377 тысяч тонн ячменя, 125 тысяч тонн пшеницы и меслина, 103 тысячи тонн овса, 32 тысячи тонн муки, 17 тысяч тонн крупы и муки грубого помола.
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