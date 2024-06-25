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Жапаров заявил о новом уровне сотрудничества Киргизии с ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
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16:55 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kirgiziya-1955393621.html
Жапаров заявил о новом уровне сотрудничества Киргизии с ЕС
Жапаров заявил о новом уровне сотрудничества Киргизии с ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
Жапаров заявил о новом уровне сотрудничества Киргизии с ЕС
Киргизия и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества, заявил во вторник в ходе встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:55
2024-06-25T16:55
киргизия
садыр жапаров
евросоюз
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Киргизия и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества, заявил во вторник в ходе встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе киргизский президент Садыр Жапаров. "Сегодня Кыргызстан и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества. Тот факт, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве подписывается не только Евросоюзом, но и всеми 27 государствами-членами, указывает на его важность", - приводит слова президента Киргизии его пресс-служба. В администрации Жапарова отметили, что в ходе встречи глава государства также рассказал о реализуемых в Киргизии проектах и призвал Евросоюз присоединится к проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 в рамках стратегии ЕС под названием "Глобальные ворота". "Также президент Кыргызстана отметил, что в настоящее время сотрудничество в сфере редких металлов считается для кыргызской стороны одним из важнейших направлений. В Кыргызской Республике имеется 17 важных металлов, представляющих интерес для европейских стран, 10 из них находятся в больших количествах, это европий, гадолиний, ниобий, литий и другие. В этой связи президент пригласил потенциальных инвесторов и финансовые институты к сотрудничеству для реализации проектов по редким металлам", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что Мишель и Жапаров также обсудили вопросы авиасообщения Киргизии и стран ЕС.
https://ria.ru/20240625/sud-1955253561.html
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киргизия, садыр жапаров, евросоюз, евросовет, в мире
Киргизия, Садыр Жапаров, Евросоюз, Евросовет, В мире
Жапаров заявил о новом уровне сотрудничества Киргизии с ЕС

Жапаров: Киргизия и ЕС стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества

© Фото : VmenkovВид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Vmenkov
Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Киргизия и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества, заявил во вторник в ходе встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе киргизский президент Садыр Жапаров.
«
"Сегодня Кыргызстан и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества. Тот факт, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве подписывается не только Евросоюзом, но и всеми 27 государствами-членами, указывает на его важность", - приводит слова президента Киргизии его пресс-служба.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В администрации Жапарова отметили, что в ходе встречи глава государства также рассказал о реализуемых в Киргизии проектах и призвал Евросоюз присоединится к проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 в рамках стратегии ЕС под названием "Глобальные ворота".
«
"Также президент Кыргызстана отметил, что в настоящее время сотрудничество в сфере редких металлов считается для кыргызской стороны одним из важнейших направлений. В Кыргызской Республике имеется 17 важных металлов, представляющих интерес для европейских стран, 10 из них находятся в больших количествах, это европий, гадолиний, ниобий, литий и другие. В этой связи президент пригласил потенциальных инвесторов и финансовые институты к сотрудничеству для реализации проектов по редким металлам", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что Мишель и Жапаров также обсудили вопросы авиасообщения Киргизии и стран ЕС.
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КиргизияСадыр ЖапаровЕвросоюзЕвросоветВ мире
 
 
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