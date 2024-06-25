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В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА
В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА - РИА Новости, 25.06.2024
В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА
Украинские власти могут мобилизовать до 90% полицейских в Харьковской области, Харьков ждут хаос и анархия, заявил РИА Новости замглавы российской... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:11
2024-06-25T17:11
2024-06-25T17:12
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские власти могут мобилизовать до 90% полицейских в Харьковской области, Харьков ждут хаос и анархия, заявил РИА Новости замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк. По словам Лисняка, есть данные о том, что полицейские Харьковской области недовольны своим руководством после принятия постановления украинских властей о мобилизации 10% сотрудников полиции страны, а те, кто отказывается вступить в полк "Стрелецкий", после увольнения будут переданы военкоматам. "При этом ранее заявленное число в 10% мобилизованных полицейских по всей Украине незаконно перерастает в 50% исключительно в Харьковской области, которые вскоре образуют 90% сотрудников... Эти условия создают прямую угрозу безопасности на территории Харьковской области, так как без сотрудников органов правопорядка Харьков ждёт хаос и полная анархия", - сказал Лисняк.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА
Замглавы российской ВГА: в Харькове могут мобилизовать 90 процентов полицейских