https://ria.ru/20240625/kharkov-1955397887.html

В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА

В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА - РИА Новости, 25.06.2024

В Харькове могут мобилизовать почти всю полицию, заявили в российской ВГА

Украинские власти могут мобилизовать до 90% полицейских в Харьковской области, Харьков ждут хаос и анархия, заявил РИА Новости замглавы российской... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:11

2024-06-25T17:11

2024-06-25T17:12

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские власти могут мобилизовать до 90% полицейских в Харьковской области, Харьков ждут хаос и анархия, заявил РИА Новости замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк. По словам Лисняка, есть данные о том, что полицейские Харьковской области недовольны своим руководством после принятия постановления украинских властей о мобилизации 10% сотрудников полиции страны, а те, кто отказывается вступить в полк "Стрелецкий", после увольнения будут переданы военкоматам. "При этом ранее заявленное число в 10% мобилизованных полицейских по всей Украине незаконно перерастает в 50% исключительно в Харьковской области, которые вскоре образуют 90% сотрудников... Эти условия создают прямую угрозу безопасности на территории Харьковской области, так как без сотрудников органов правопорядка Харьков ждёт хаос и полная анархия", - сказал Лисняк.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, харьков, украина, мвд украины, россия