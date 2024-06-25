https://ria.ru/20240625/kharkov-1955392131.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы раздались во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:49

2024-06-25T16:49

2024-06-25T16:51

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 15.56 мск. "В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

харьков

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харьковская область

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины