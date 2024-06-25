https://ria.ru/20240625/kharkov-1955216111.html

ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"

ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.06.2024

ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"

Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:12

2024-06-25T06:12

2024-06-25T06:13

специальная военная операция на украине

харьков

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_874e8f5887388bada13a06bb29c48664.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июн – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в Минобороны России. На кадрах, снятых с помощью тепловизионного прицела одного из бойцов, зафиксировано обнаружение одиночных дронов ВСУ в ночное время суток. В обоих случаях российские военные открыли огонь из пулемётов по дронам, уничтожив их. Один из дронов загорается в полете после попадания и падает на землю. "Баба-Яга" - общее название типа беспилотников сельскохозяйственного и промышленного назначения, переделанных ВСУ под боевые задачи. Они имеют достаточно крупные габариты, очень шумные пропеллеры, небольшую скорость около 40 километров в час и низкую высоту полета (при полной нагрузке не выше 30 метров). Дроны типа "Баба-Яга" способны нести заряды весом до 40-50 килограммов. В основном ВСУ устанавливают на эти дроны 120-миллиометровые мины и противотанковые мины типа ТМ-62. "Баба-Яга", как правило, оснащена несколькими радиоканалами управления, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Украинские военные часто устанавливают для управления этими дронами геодезические GPS-приемники и тарелки спутникового интернета Starlink. Поэтому "Баба-Яга" может летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно.

https://ria.ru/20240625/mi-35m-1955213209.html

https://ria.ru/20240625/mo-1955212518.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)