https://ria.ru/20240625/kharkov-1955216111.html
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.06.2024
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"
Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:12
2024-06-25T06:12
2024-06-25T06:13
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июн – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в Минобороны России. На кадрах, снятых с помощью тепловизионного прицела одного из бойцов, зафиксировано обнаружение одиночных дронов ВСУ в ночное время суток. В обоих случаях российские военные открыли огонь из пулемётов по дронам, уничтожив их. Один из дронов загорается в полете после попадания и падает на землю. "Баба-Яга" - общее название типа беспилотников сельскохозяйственного и промышленного назначения, переделанных ВСУ под боевые задачи. Они имеют достаточно крупные габариты, очень шумные пропеллеры, небольшую скорость около 40 километров в час и низкую высоту полета (при полной нагрузке не выше 30 метров). Дроны типа "Баба-Яга" способны нести заряды весом до 40-50 килограммов. В основном ВСУ устанавливают на эти дроны 120-миллиометровые мины и противотанковые мины типа ТМ-62. "Баба-Яга", как правило, оснащена несколькими радиоканалами управления, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Украинские военные часто устанавливают для управления этими дронами геодезические GPS-приемники и тарелки спутникового интернета Starlink. Поэтому "Баба-Яга" может летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно.
https://ria.ru/20240625/mi-35m-1955213209.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"
Российские военные сбили под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга"
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июн – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в Минобороны России.
На кадрах, снятых с помощью тепловизионного прицела одного из бойцов, зафиксировано обнаружение одиночных дронов ВСУ в ночное время суток. В обоих случаях российские военные открыли огонь из пулемётов по дронам, уничтожив их. Один из дронов загорается в полете после попадания и падает на землю.
"Баба-Яга" - общее название типа беспилотников сельскохозяйственного и промышленного назначения, переделанных ВСУ под боевые задачи. Они имеют достаточно крупные габариты, очень шумные пропеллеры, небольшую скорость около 40 километров в час и низкую высоту полета (при полной нагрузке не выше 30 метров).
Дроны типа "Баба-Яга" способны нести заряды весом до 40-50 килограммов. В основном ВСУ устанавливают на эти дроны 120-миллиометровые мины и противотанковые мины типа ТМ-62.
"Баба-Яга", как правило, оснащена несколькими радиоканалами управления, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Украинские военные часто устанавливают для управления этими дронами геодезические GPS-приемники и тарелки спутникового интернета Starlink. Поэтому "Баба-Яга" может летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно.