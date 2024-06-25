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ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 25.06.2024 (обновлено: 06:13 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/kharkov-1955216111.html
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.06.2024
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"
Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:12
2024-06-25T06:13
специальная военная операция на украине
харьков
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июн – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в Минобороны России. На кадрах, снятых с помощью тепловизионного прицела одного из бойцов, зафиксировано обнаружение одиночных дронов ВСУ в ночное время суток. В обоих случаях российские военные открыли огонь из пулемётов по дронам, уничтожив их. Один из дронов загорается в полете после попадания и падает на землю. "Баба-Яга" - общее название типа беспилотников сельскохозяйственного и промышленного назначения, переделанных ВСУ под боевые задачи. Они имеют достаточно крупные габариты, очень шумные пропеллеры, небольшую скорость около 40 километров в час и низкую высоту полета (при полной нагрузке не выше 30 метров). Дроны типа "Баба-Яга" способны нести заряды весом до 40-50 килограммов. В основном ВСУ устанавливают на эти дроны 120-миллиометровые мины и противотанковые мины типа ТМ-62. "Баба-Яга", как правило, оснащена несколькими радиоканалами управления, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Украинские военные часто устанавливают для управления этими дронами геодезические GPS-приемники и тарелки спутникового интернета Starlink. Поэтому "Баба-Яга" может летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно.
https://ria.ru/20240625/mi-35m-1955213209.html
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харьков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сбили под Харьковом два дрона ВСУ "Баба-Яга"

Российские военные сбили под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июн – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сбили над своими позициями под Харьковом два тяжелых дрона ВСУ "Баба-Яга", видео с работой военных РИА Новости предоставили в Минобороны России.
На кадрах, снятых с помощью тепловизионного прицела одного из бойцов, зафиксировано обнаружение одиночных дронов ВСУ в ночное время суток. В обоих случаях российские военные открыли огонь из пулемётов по дронам, уничтожив их. Один из дронов загорается в полете после попадания и падает на землю.
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"Баба-Яга" - общее название типа беспилотников сельскохозяйственного и промышленного назначения, переделанных ВСУ под боевые задачи. Они имеют достаточно крупные габариты, очень шумные пропеллеры, небольшую скорость около 40 километров в час и низкую высоту полета (при полной нагрузке не выше 30 метров).
Дроны типа "Баба-Яга" способны нести заряды весом до 40-50 килограммов. В основном ВСУ устанавливают на эти дроны 120-миллиометровые мины и противотанковые мины типа ТМ-62.
"Баба-Яга", как правило, оснащена несколькими радиоканалами управления, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Украинские военные часто устанавливают для управления этими дронами геодезические GPS-приемники и тарелки спутникового интернета Starlink. Поэтому "Баба-Яга" может летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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