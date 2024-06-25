https://ria.ru/20240625/khamas-1955226284.html

ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня

ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня - РИА Новости, 25.06.2024

ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:20

2024-06-25T08:20

2024-06-25T08:47

россия

сша

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - сказал Марзук.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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россия, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире