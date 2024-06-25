Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 25.06.2024 (обновлено: 08:47 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/khamas-1955226284.html
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня - РИА Новости, 25.06.2024
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:20
2024-06-25T08:47
россия
сша
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - сказал Марзук.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня

ХАМАС: Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
«
"Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - сказал Марзук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
РоссияСШАИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала