https://ria.ru/20240625/khamas-1955226284.html
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня - РИА Новости, 25.06.2024
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:20
2024-06-25T08:20
2024-06-25T08:47
россия
сша
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - сказал Марзук.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС настаивает, что Россия должна быть гарантом прекращения огня
ХАМАС: Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа