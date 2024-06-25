Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу

Оппозиция Кении призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию с протестами
Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.
Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.
Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.
Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.
Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.
За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.
За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.
Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.
В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.
В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.
На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.
На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.
Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.
На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.
На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.
Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.
Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.
Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.
Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.
Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.
За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.
Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.
В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.
На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.
Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.
На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.
Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.