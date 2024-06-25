Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 25.06.2024 (обновлено: 22:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955450008.html
Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу
Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 25.06.2024
Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу
Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:44
2024-06-25T22:05
в мире
кения
протесты в кении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955383530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e098c9bef7490091cbfff8d10329a7b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в связи с продолжающимися протестами, вылившимися в массовые беспорядки, сообщает местный телеканал KTN News."Лидер "Азимио" Раила Одинга требует срочного прекращения насилия против протестующих... и международного вмешательства с целью восстановления мира и сохранения жизней", - говорится в материале. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955383530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137550698951c7d661b62fdb2bb00da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, протесты в кении
В мире, Кения, Протесты в Кении
Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу

Оппозиция Кении призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию с протестами

© AP Photo / Brian IngangaПротесты в Найроби, Кения
Протесты в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протесты в Найроби, Кения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в связи с продолжающимися протестами, вылившимися в массовые беспорядки, сообщает местный телеканал KTN News.
"Лидер "Азимио" Раила Одинга требует срочного прекращения насилия против протестующих... и международного вмешательства с целью восстановления мира и сохранения жизней", - говорится в материале.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Протесты в Кении
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

Протесты в Найроби

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Тысячи человек вышли на улицы.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники акции протеста в Найроби

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

Кенийские силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

Протесты в Найроби, Кения

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

Люди фотографируют протестующих в Найроби

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

Раненого протестующего уносят с центра беспорядков в Найроби

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

Задержание участника протестов в Найроби

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

Беспорядки в Найроби

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

Беспорядки в Найроби

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13
 
В миреКенияПротесты в Кении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала