https://ria.ru/20240625/keniya-1955450008.html

Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу

Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 25.06.2024

Оппозиция Кении обратилась к международному сообществу

Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:44

2024-06-25T21:44

2024-06-25T22:05

в мире

кения

протесты в кении

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в связи с продолжающимися протестами, вылившимися в массовые беспорядки, сообщает местный телеканал KTN News."Лидер "Азимио" Раила Одинга требует срочного прекращения насилия против протестующих... и международного вмешательства с целью восстановления мира и сохранения жизней", - говорится в материале. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

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