https://ria.ru/20240625/keniya-1955448174.html

Президент Кении заявил о готовности провести диалог с протестующими

Президент Кении заявил о готовности провести диалог с протестующими - РИА Новости, 25.06.2024

Президент Кении заявил о готовности провести диалог с протестующими

Президент Кении Уильям Руто заявил, что готов провести диалог с участниками протестов против повышения налогов в стране. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:28

2024-06-25T21:28

2024-06-25T21:53

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что готов провести диалог с участниками протестов против повышения налогов в стране.Президент подчеркнул, что обязан соблюдать национальную конституцию, по которой власть принадлежит народу."Я готов вступить в диалог с протестующими, если он будет основан на конституционных механизмах", - заявил президент. Трансляция его выступления велась местным телеканалом Citizen.Ранее президент заявил о мобилизации всех сил безопасности страны на фоне протестов.Ранее в официальном заявлении министра обороны Кении Адена Дуале говорилось, что вооруженные силы Кении мобилизованы для поддержки полиции в связи с беспорядками, вызванными протестами.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

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