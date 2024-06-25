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В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие - РИА Новости, 25.06.2024
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17:59 25.06.2024 (обновлено: 18:02 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955409544.html
В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие
В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие - РИА Новости, 25.06.2024
В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие
Депутаты законодательного органа Республики Кения были вынуждены покинуть здание парламента по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:59
2024-06-25T18:02
кения
найроби (город)
протесты в кении
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного органа Республики Кения были вынуждены покинуть здание парламента по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие, сообщил РИА Новости депутат парламента Кении Морис Бисау. Во вторник местные СМИ сообщили о гибели восьми человек и ранении 50 в ходе протестов против повышения налогов. Протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Зафиксированы перебои в работе интернета. "…Аппарат безопасности недооценил этот протест. Протестующие ворвались в парламент, и мы были вынуждены пройти в туннели и найти безопасный проход", - сказал Бисау. Собеседник агентства отметил, что здание парламента потерпело ряд повреждений во время протестов, добавив, что последние начали стихать после того, как службы правопорядка начали предпринимать необходимые меры для пресечения противозаконных действий ряда протестантов. "Некоторые из протестующих были мирными, а некоторые вышли на улицы с целью грабежа и воспользовались этим (беспорядками - ред.) для совершения противоправных действий, (службы - ред.) правопорядка предпринимают шаг в отношении тех, кто причинил ущерб имуществу", - добавил Бисау. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955403239.html
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кения, найроби (город), протесты в кении, в мире
Кения, Найроби (город), Протесты в Кении, В мире
В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие

В Кении депутаты покинули здание парламента, когда в него ворвались протестующие

© AP Photo / Brian IngangaБеспорядки в Найроби
Беспорядки в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Беспорядки в Найроби
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного органа Республики Кения были вынуждены покинуть здание парламента по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие, сообщил РИА Новости депутат парламента Кении Морис Бисау.
Во вторник местные СМИ сообщили о гибели восьми человек и ранении 50 в ходе протестов против повышения налогов. Протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Зафиксированы перебои в работе интернета.
Беспорядки в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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«
"…Аппарат безопасности недооценил этот протест. Протестующие ворвались в парламент, и мы были вынуждены пройти в туннели и найти безопасный проход", - сказал Бисау.
Собеседник агентства отметил, что здание парламента потерпело ряд повреждений во время протестов, добавив, что последние начали стихать после того, как службы правопорядка начали предпринимать необходимые меры для пресечения противозаконных действий ряда протестантов.
Протесты в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Вчера, 16:14
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"Некоторые из протестующих были мирными, а некоторые вышли на улицы с целью грабежа и воспользовались этим (беспорядками - ред.) для совершения противоправных действий, (службы - ред.) правопорядка предпринимают шаг в отношении тех, кто причинил ущерб имуществу", - добавил Бисау.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
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