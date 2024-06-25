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Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи в Кении - РИА Новости, 25.06.2024
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17:34 25.06.2024 (обновлено: 17:44 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955403239.html
Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи в Кении
Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи в Кении - РИА Новости, 25.06.2024
Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи в Кении
Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих, полагавших, что в них перевозят членов парламента, есть... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:44
протесты в кении
в мире
кения
красный крест
найроби (город)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих, полагавших, что в них перевозят членов парламента, есть пострадавшие медицинские сотрудники и волонтеры."Наши машины подверглись нападению. Пострадали сотрудники и волонтеры. У нас нет никаких контактов или роли в транспортировке людей, кроме раненых. Эти слухи должны прекратиться... Совершенно несправедливо, что нас обвиняют в том, что мы перевозим членов парламента, в то время как наши сотрудники и волонтеры подвергают свою жизнь опасности, оказывая критически важную медицинскую помощь нуждающимся", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.Организация призвала создать безопасный гуманитарный коридор для помощи пострадавшим.Во вторник местные СМИ сообщили о гибели восьми человек и ранении 50 в ходе протестов против повышения налогов. Протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Зафиксированы перебои в работе интернета.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955401301.html
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кения
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протесты в кении, в мире, кения, красный крест, найроби (город)
Протесты в Кении, В мире, Кения, Красный Крест, Найроби (город)
Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи в Кении

Кенийский Красный крест: протестующие напали на машины скорой помощи

© AP Photo / Brian IngangaБеспорядки в Найроби
Беспорядки в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Беспорядки в Найроби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих, полагавших, что в них перевозят членов парламента, есть пострадавшие медицинские сотрудники и волонтеры.
«
"Наши машины подверглись нападению. Пострадали сотрудники и волонтеры. У нас нет никаких контактов или роли в транспортировке людей, кроме раненых. Эти слухи должны прекратиться... Совершенно несправедливо, что нас обвиняют в том, что мы перевозим членов парламента, в то время как наши сотрудники и волонтеры подвергают свою жизнь опасности, оказывая критически важную медицинскую помощь нуждающимся", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Протесты в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении зафиксировали крупный сбой в работе интернета на фоне протестов
Вчера, 17:29
Организация призвала создать безопасный гуманитарный коридор для помощи пострадавшим.
Во вторник местные СМИ сообщили о гибели восьми человек и ранении 50 в ходе протестов против повышения налогов. Протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Зафиксированы перебои в работе интернета.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Кенийский телеканал KTN сообщил об угрозах властей прекратить вещание
Вчера, 16:47
 
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