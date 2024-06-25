В Кении зафиксировали крупный сбой в работе интернета на фоне протестов
NetBlocks: в Кении произошел крупный сбой в работе интернета на фоне протестов
© AP Photo / Brian IngangaПротесты в Найроби
© AP Photo / Brian Inganga
Протесты в Найроби
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный сбой в работе интернета зафиксирован в Кении на фоне протестов, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
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"Данные сети в реальном времени показывают серьезные нарушения подключения к Интернету в Кении; инцидент произошел на фоне жестокого подавления полицией протестующих", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
Во вторник местные СМИ сообщили и гибели восьми человек и ранении 50 в ходе протестов против повышения налогов. Протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее пожар начался в здании городского совета Найроби.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.