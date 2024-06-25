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Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби - РИА Новости, 25.06.2024
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16:14 25.06.2024 (обновлено: 16:26 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955378340.html
Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби
Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби - РИА Новости, 25.06.2024
Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби
Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби, сообщает телеканал Citizen TV. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:14
2024-06-25T16:26
в мире
кения
найроби (город)
протесты в кении
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби, сообщает телеканал Citizen TV."Городской совет в огне", - следует из сообщения телеканала, который ведет прямую трансляцию тушения пожарными машинами возгорания в здании.Сообщается, что толпы людей разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.Кроме того, по сведениям телеканала, полиция применила слезоточивый газ в районе палаток службы экстренной помощи для пострадавших.Ранее во вторник телеканал сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
Протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби

Citizen TV: протестующие в Кении подожгли здание городского совета Найроби

© AP Photo / Brian IngangaПротесты в Найроби
Протесты в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протесты в Найроби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби, сообщает телеканал Citizen TV.
"Городской совет в огне", - следует из сообщения телеканала, который ведет прямую трансляцию тушения пожарными машинами возгорания в здании.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
Вчера, 14:42
Сообщается, что толпы людей разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.
Кроме того, по сведениям телеканала, полиция применила слезоточивый газ в районе палаток службы экстренной помощи для пострадавших.
Ранее во вторник телеканал сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
Вчера, 15:46
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Акция протеста у здания парламента в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Парламент Кении допустил к III чтению проект о налогах, вызывавший протесты
Вчера, 15:41
 
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