https://ria.ru/20240625/keniya-1955367479.html
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:46
2024-06-25T15:46
2024-06-25T16:01
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар."Подтверждена смерть восьми протестующих", - говорится в сообщении телеканала KTN в соцсети Х.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на фельдшера в Найроби передает, что не менее 50 человек были ранены в результате стрельбы.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
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протесты в кении, найроби (город), кения, в мире
Протесты в Кении, Найроби (город), Кения, В мире
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
СМИ: В ходе протестов в Кении погибли восемь человек, 50 пострадали
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.
Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.
«
"Подтверждена смерть восьми протестующих", - говорится в сообщении телеканала KTN в соцсети Х.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на фельдшера в Найроби передает, что не менее 50 человек были ранены в результате стрельбы.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.