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В Кении восемь человек погибли в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024
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15:46 25.06.2024 (обновлено: 16:01 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955367479.html
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов
По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:46
2024-06-25T16:01
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар."Подтверждена смерть восьми протестующих", - говорится в сообщении телеканала KTN в соцсети Х.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на фельдшера в Найроби передает, что не менее 50 человек были ранены в результате стрельбы.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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протесты в кении, найроби (город), кения, в мире
Протесты в Кении, Найроби (город), Кения, В мире
В Кении восемь человек погибли в ходе протестов

СМИ: В ходе протестов в Кении погибли восемь человек, 50 пострадали

© AP Photo / Brian IngangaПротестующие переносят тело мужчины в центре Найроби. 25 июня 2024
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби. 25 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.
Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
Вчера, 14:42
«
"Подтверждена смерть восьми протестующих", - говорится в сообщении телеканала KTN в соцсети Х.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на фельдшера в Найроби передает, что не менее 50 человек были ранены в результате стрельбы.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Протест против повышения налогов в Найроби, Кения. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Посольство России в Кении не получало обращений от россиян
Вчера, 14:05
 
Протесты в КенииНайроби (город)КенияВ мире
 
 
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