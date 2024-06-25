https://ria.ru/20240625/keniya-1955367479.html

В Кении восемь человек погибли в ходе протестов

В Кении восемь человек погибли в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024

В Кении восемь человек погибли в ходе протестов

По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:46

2024-06-25T15:46

2024-06-25T16:01

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар."Подтверждена смерть восьми протестующих", - говорится в сообщении телеканала KTN в соцсети Х.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на фельдшера в Найроби передает, что не менее 50 человек были ранены в результате стрельбы.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

https://ria.ru/20240625/obrascheniya-1955323103.html

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