https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении

Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении - РИА Новости, 25.06.2024

Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении

Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама и ее дочь пострадали в результате применения слезоточивого газа во время протестов против повышения... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:42

2024-06-25T14:42

2024-06-25T15:26

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барак обама

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама и ее дочь пострадали в результате применения слезоточивого газа во время протестов против повышения налогов в Найроби, следует из репортажа телеканала CNN. "Я пришла, чтобы присоединиться к ним... И против нас применили слезоточивый газ. У нас с собой только флаги и баннеры, и больше ничего. У этих молодых людей нет больше ничего... Как они могут применять против них слезоточивый газ?" - заявила Аума Обама репортеру телеканала, сидя на земле и вытирая лицо. В ответ на вопрос журналиста, почему Обама, которая ранее никогда не участвовала в политике, вышла на протесты, женщина заявила, что хочет, чтобы у ее дочери и внуков было будущее в этой стране. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших . Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

https://ria.ru/20240616/biden-1953284757.html

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в мире, кения, сша, найроби (город), барак обама, протесты в кении