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В "Домодедово" изъяли у пассажирки радиоактивные метки для крапления карт - РИА Новости, 25.06.2024
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11:53 25.06.2024 (обновлено: 12:03 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/karty-1955278321.html
В "Домодедово" изъяли у пассажирки радиоактивные метки для крапления карт
В "Домодедово" изъяли у пассажирки радиоактивные метки для крапления карт - РИА Новости, 25.06.2024
В "Домодедово" изъяли у пассажирки радиоактивные метки для крапления карт
Таможенники в "Домодедово" изъяли у пассажирки, прилетевшей из Дубая, метки для крапления игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:53
2024-06-25T12:03
дубай
россия
оаэ
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Таможенники в "Домодедово" изъяли у пассажирки, прилетевшей из Дубая, метки для крапления игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Фрагменты игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном обнаружили домодедовские таможенники у 40-летней пассажирки, прибывшей из Дубая (ОАЭ)", - говорится в сообщении. Гражданка Вьетнама попыталась пронести опасный товар в багаже через "зеленый" коридор, однако сработала стационарная система радиационного контроля. У женщины были обнаружены обернутые в свинцовую фольгу металлические баночки, внутри находились бумажные фрагменты игральных карт размером 1,5х1,5 сантиметров с изображением мастей. Такие используют мошенники для крапления карт. "С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на предметах присутствует радиоактивный изотоп, а уровень излучения значительно превышает естественный фон и является опасным для здоровья", - добавляется в сообщении. Предметы изъяты и помещены в радиационно-защитный сейф. В ведомстве напомнили, что по решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз товара в страну запрещен.
https://ria.ru/20231129/kontrabanda-1912522749.html
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дубай, россия, оаэ, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Дубай, Россия, ОАЭ, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В "Домодедово" изъяли у пассажирки радиоактивные метки для крапления карт

В "Домодедово" у пассажирки из Дубая изъяли метки для крапления игральных карт

© Фото : ФТС РоссииИзъятые в "Домодедово" радиоактивные метки для крапленых игральных карт
Изъятые в Домодедово радиоактивные метки для крапленых игральных карт - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : ФТС России
Изъятые в "Домодедово" радиоактивные метки для крапленых игральных карт
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Таможенники в "Домодедово" изъяли у пассажирки, прилетевшей из Дубая, метки для крапления игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.
«
"Фрагменты игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном обнаружили домодедовские таможенники у 40-летней пассажирки, прибывшей из Дубая (ОАЭ)", - говорится в сообщении.
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Гражданка Вьетнама попыталась пронести опасный товар в багаже через "зеленый" коридор, однако сработала стационарная система радиационного контроля. У женщины были обнаружены обернутые в свинцовую фольгу металлические баночки, внутри находились бумажные фрагменты игральных карт размером 1,5х1,5 сантиметров с изображением мастей. Такие используют мошенники для крапления карт.
"С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на предметах присутствует радиоактивный изотоп, а уровень излучения значительно превышает естественный фон и является опасным для здоровья", - добавляется в сообщении.
Предметы изъяты и помещены в радиационно-защитный сейф.
В ведомстве напомнили, что по решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз товара в страну запрещен.
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ДубайРоссияОАЭДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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