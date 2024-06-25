Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 25.06.2024 (обновлено: 04:31 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:24
2024-06-25T04:31
в мире
австралия
сша
джулиан ассанж
такер карлсон
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/66/1494696646_0:0:1858:1045_1920x0_80_0_0_8dbfd4025abca4ada6a1cec46410b99e.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон."Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять", — заявил он.Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/66/1494696646_0:0:1732:1298_1920x0_80_0_0_396958888d7971814a20c5225801e584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, сша, джулиан ассанж, такер карлсон, wikileaks
В мире, Австралия, США, Джулиан Ассанж, Такер Карлсон, WikiLeaks
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

Карслон: освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон.
«
"Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять", — заявил он.
Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.
Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения
03:56
По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
04:17
 
В миреАвстралияСШАДжулиан АссанжТакер КарлсонWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала