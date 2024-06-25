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Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:24
2024-06-25T04:24
2024-06-25T04:31
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон."Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять", — заявил он.Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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в мире, австралия, сша, джулиан ассанж, такер карлсон, wikileaks
В мире, Австралия, США, Джулиан Ассанж, Такер Карлсон, WikiLeaks
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Карслон: освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять