https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024

Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:24

2024-06-25T04:24

2024-06-25T04:31

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, написал в соцсети X американсий журналист Такер Карлсон."Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять", — заявил он.Ранее аккаунт Wikileaks в соцсети Х сообщил, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, он летит в родную Австралию.Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что основатель WikiLeaks готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html

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в мире, австралия, сша, джулиан ассанж, такер карлсон, wikileaks