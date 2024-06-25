https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955230873.html

На Камчатке возбудили дела из-за махинаций при строительстве театра кукол

На Камчатке возбудили дела из-за махинаций при строительстве театра кукол - РИА Новости, 25.06.2024

На Камчатке возбудили дела из-за махинаций при строительстве театра кукол

Правоохранители на Камчатке возбудили уголовные дела по фактам махинаций со стороны экс-чиновника при строительстве театра кукол в Петропавловске-Камчатском и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:10

2024-06-25T09:10

2024-06-25T09:10

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Правоохранители на Камчатке возбудили уголовные дела по фактам махинаций со стороны экс-чиновника при строительстве театра кукол в Петропавловске-Камчатском и детского сада в селе Тиличики, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. "Установлено, что возведение театра кукол началось еще в 2014 году, за это время сменилось четыре подрядные организации, допущены многочисленные нарушения нормативных технических документов. Так, несмотря на незавершение работ по монтажу купола, бывший начальник КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Камчатского края" Дмитрий Куданцев допустил проведение внутренней отделки здания театра, что повлекло в результате попадания осадков затопление помещений и уничтожение конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения", - говорится в сообщении. Ремонт теперь требует не менее 90 миллионов рублей из бюджета. Также, по данным управления, экс-чиновник превысил полномочия и при приемке детского сада в селе Тиличики, построенного по нацпроекту "Демография". Подрядчик возвел объект с нарушениями при обустройстве фундамента, но Куданцев в 2021 году подписал документы о приемке и оплате работ и вводе в эксплуатацию детского сада, отмечает надзорное ведомство. Спустя три года в здании обнаружены дефекты несущих конструкций, трещины на стенах и перекрытиях. Из-за аварийного состояния детский сад не может работать. Ущерб региональному бюджету превысил 500 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий". В управлении Генпрокуратуры по ДФО РИА Новости уточнили, что сейчас Куданцев находится под домашним арестом по другому делу. Как добавляет региональное следственное управление Следственного комитета, на бывшего чиновника возбуждены уголовные дела. По информации следователей, ущерб от его действий превысил 620 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240619/pansionat-1954035334.html

https://ria.ru/20240619/delo-1953980396.html

https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955207105.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, генеральная прокуратура рф