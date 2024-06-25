https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955207105.html
На Камчатке чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак
На Камчатке чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак - РИА Новости, 25.06.2024
На Камчатке чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак
УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении чиновницы и предпринимательницы из Петропавловска-Камчатского за мошенничество при... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:28
2024-06-25T03:28
2024-06-25T03:28
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн – РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении чиновницы и предпринимательницы из Петропавловска-Камчатского за мошенничество при организации отлова бездомных собак, сообщила пресс-служба полиции. "В 2023 году между предпринимателем и МКУ "Служба благоустройства" был заключен контракт на проведение мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными. Подрядчик предоставил заказчику фиктивную отчетную документацию о количестве отловленных собак, затратах на их содержание и последующем выпуске в прежнее место обитания", - говорится в сообщении. При этом чиновница, зная о том, что документы содержат заведомо ложные сведения, подписала акты выполненных работ. Предпринимательнице из бюджета были перечислены денежные средства, из которых 1,3 миллиона рублей сообщники присвоили себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
На Камчатке чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак
На Камчатке чиновницу подозревают в мошенничестве при организации отлова собак
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн – РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении чиновницы и предпринимательницы из Петропавловска-Камчатского за мошенничество при организации отлова бездомных собак, сообщила пресс-служба полиции.
"В 2023 году между предпринимателем и МКУ "Служба благоустройства" был заключен контракт на проведение мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными. Подрядчик предоставил заказчику фиктивную отчетную документацию о количестве отловленных собак, затратах на их содержание и последующем выпуске в прежнее место обитания", - говорится в сообщении.
При этом чиновница, зная о том, что документы содержат заведомо ложные сведения, подписала акты выполненных работ. Предпринимательнице из бюджета были перечислены денежные средства, из которых 1,3 миллиона рублей сообщники присвоили себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".