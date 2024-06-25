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МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ - РИА Новости, 25.06.2024
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16:38 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/iran-1955388012.html
МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ
МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ - РИА Новости, 25.06.2024
МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ
Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:38
2024-06-25T16:38
иран
россия
москва
снг
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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может быть применима ко всем странам СНГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. "В последнее время между Ираном и Россией были заключены очень хорошие договоры во всех областях финансовой сферы, которые, надеюсь, начнут реализовываться со следующего месяца. Когда эти договоры между нами (Ираном - ред.) и Россией будут реализованы, это будет означать, что все страны СНГ смогут пользоваться этими финансовыми договорами", - сказал Сафари.
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иран, россия, москва, снг, экономика, в мире
Иран, Россия, Москва, СНГ, Экономика, В мире
МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ

Сафари: финансовыми договорами РФ и Ирана смогут пользоваться все страны СНГ

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может быть применима ко всем странам СНГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
"В последнее время между Ираном и Россией были заключены очень хорошие договоры во всех областях финансовой сферы, которые, надеюсь, начнут реализовываться со следующего месяца. Когда эти договоры между нами (Ираном - ред.) и Россией будут реализованы, это будет означать, что все страны СНГ смогут пользоваться этими финансовыми договорами", - сказал Сафари.
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