https://ria.ru/20240625/iran-1955388012.html

МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ

МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ - РИА Новости, 25.06.2024

МИД Ирана прокомментировало значение договоров с Россией для стран СНГ

Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:38

2024-06-25T16:38

2024-06-25T16:38

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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может быть применима ко всем странам СНГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. "В последнее время между Ираном и Россией были заключены очень хорошие договоры во всех областях финансовой сферы, которые, надеюсь, начнут реализовываться со следующего месяца. Когда эти договоры между нами (Ираном - ред.) и Россией будут реализованы, это будет означать, что все страны СНГ смогут пользоваться этими финансовыми договорами", - сказал Сафари.

https://ria.ru/20240107/investitsii-1920031530.html

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иран, россия, москва, снг, экономика, в мире