https://ria.ru/20240625/ionafan-1955363952.html

Осужденный на Украине митрополит Ионафан прибыл в Россию

Осужденный на Украине митрополит Ионафан прибыл в Россию - РИА Новости, 25.06.2024

Осужденный на Украине митрополит Ионафан прибыл в Россию

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с патриархом Московским и всея Руси РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:31

2024-06-25T15:31

2024-06-25T16:55

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Даниловом монастыре, сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ."Жив-здоров. Глаза по-прежнему как 20 лет назад. <...> Но сразу видно, что пребывание в плену свой отпечаток накладывает на человека. <...> Я очень рад видеть владыку Ионафана здесь. За свою верность патриарху, Русской православной церкви, неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, владыка претерпел значительные скорби. Это для меня не только долг патриарха, но и личный: вмешаться в ситуацию, чтобы вытащить владыку из этих грозных и непредсказуемых по последствиям обстоятельств", — сказал патриарх Кирилл.Он напомнил, что знаком с епископом "десятки лет", отметив, что тот был "студентом и самым замечательным регентом хора".Как подчеркнул патриарх Кирилл, владыка сохранил верность каноническому православию и Русской православной церкви. "За эту верность — и ни за что другое — был репрессирован и находился в ситуации, когда его будущее стало вызывать не просто тревогу, а боль в моем сердце. Я понял, что с человеком могут сделать все что угодно. Потому что слишком бескомпромиссным, честным и принципиальным было выражение его верности Русской православной церкви, которой он приносил присягу", — рассказал он.Глава РПЦ "в знак благодарности, с выражением искренней признательности за понесенные труды и подвиги" наградил митрополита Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения".Владыка поблагодарил патриарха Кирилла и отметил, что его задачей было не посрамить имя предстоятеля Русской православной церкви.В августе 2023-го Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной спецоперации, попытке свержения конституционного строя на Украине, посягательстве на ее территориальную целостность и критике церковного раскола. Сам епископ вины не признал и на этом фоне отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Патриарх Кирилл направлял обращения папе римскому Франциску и другим светским и религиозным лидерам из-за репрессий в отношении митрополита Ионафана.В субботу, 22 июня, его освободили по ходатайству предстоятеля РПЦ после переговоров.В последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, против некоторых представителей духовенства ввели санкции.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954350774.html

https://ria.ru/20240526/khram-1948470181.html

https://ria.ru/20240520/tserkov-1947193994.html

https://ria.ru/20240515/upts-1945937802.html

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Встреча патриарха Кирилла с осужденным на Украине митрополитом Ионафаном Осужденный на Украине и освобожденный по ходатайству патриарха Кирилла митрополит Ионафан прибыл в Россию. Предстоятель РПЦ наградил митрополита орденом Сергия Радонежского. 2024-06-25T15:31 true PT0M30S

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Кирилл Волков

украина, россия, русская православная церковь, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва