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Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя - РИА Новости, 25.06.2024
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21:05 25.06.2024 (обновлено: 21:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/inomarka-1955444775.html
Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя
Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя - РИА Новости, 25.06.2024
Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя
Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, вероятно, менял имя, что видно по его номеру ИНН, следует из... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:05
2024-06-25T21:48
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, вероятно, менял имя, что видно по его номеру ИНН, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности "Высота", где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании. Кроме того, с 2016 по 2021 год предприниматель занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.Во вторник в УМВД краевой столицы сообщили, что автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.
https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html
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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя

Водитель BMW, вылетевшей с 3 этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, мог менять имя

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, вероятно, менял имя, что видно по его номеру ИНН, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности "Высота", где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании. Кроме того, с 2016 по 2021 год предприниматель занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.
Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
Вчера, 20:40
Во вторник в УМВД краевой столицы сообщили, что автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.
Место ДТП, где водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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ПроисшествияКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
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