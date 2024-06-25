https://ria.ru/20240625/il-76-1955306781.html

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на самолет под Белгородом

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на самолет под Белгородом - РИА Новости, 25.06.2024

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на самолет под Белгородом

Следствие собрало доказательства причастности Киева к атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:21

2024-06-25T13:21

2024-06-25T14:25

происшествия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

светлана петренко

белгородская область

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Следствие собрало доказательства причастности Киева к атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет ИЛ-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ", — сказала она.По данным СК, 24 января был запланирован обмен военнопленными на пропускном пункте Колотиловка на границе Белгородской и Сумской областей."Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало о том, что в указанную дату украинские военнопленные будут доставлены к месту обмена. Несмотря на это, был отдан приказ об уничтожении самолета транспортной авиации ВКС России, перевозившего 65 граждан Украины", — говорится в публикации.Петренко отметила, что противник нанес удар по самолету, он упал вблизи села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На месте обнаружили фрагменты, которые оказались частями двух зенитных управляемых ракет MIM-104 ЗРК Patriot.При этом Ил-76 в момент атаки находился в технически исправном состоянии — все системы работали в штатном режиме, что подтверждено данными расшифровки бортового параметрического самописца.Самолет был поражен первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров, подрыв боевой части произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.Следственный комитет располагает данными, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении такие ракетные комплексы. Ведомство вместе с Минобороны устанавливает должностных лиц, причастных к теракту.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Установлено, что украинские военные атаковали борт из района села Липцы Харьковской области.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможности договоренностей с Украиной.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять.

https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

https://ria.ru/20240305/krushenie-1931327137.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

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